Inflation Calculator: निवेशकों को निवेश करते वक्त महंगाई का खास ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका फ्यूचर पोर्टफोलियो वैल्यू उनके अनुमान से कम होगा क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है।

लॉन्ग टर्म के लिए लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। हर म्यूचुअल फंड निवेशकों का कुछ न कुछ वित्तीय लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य अपना घर बनाना, किसी का लक्ष्य बच्चों की शादी करना या अच्छी शिक्षा दलाना या फिर किसी का लक्ष्य लग्जरी कार इत्यादी खरीदने का होता है।

अब मान लीजिए की आपका लक्ष्य एक घर बनाने का है जो साल 2025 में 50 लाख रुपये में बन जाएगा तो इसी घर को 10 साल बाद यानी साल 2035 में बनाने में कितना खर्च आएगा?

अगर फ्यूचर की रकम के बारे में पता चल जाए आज से ही उस रकम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया जा सकता है ताकी आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें।

50 लाख रुपये में होने वाला काम 10 साल के बाद कितने में होगा?

इस खबर में हमने Clear Tax के Inflation Calculator के मदद ली है जिससे हम आपको यह बताएंगे की अगर आप 50 लाख रुपये में तैयार होने वाला घर 10 साल के बाद बनाते हैं तो उसका खर्च कितना आएगा यानी इन 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ेगी?

Clear Tax के Inflation Calculator के मुताबिक अगर 6% के सालाना महंगाई को जोड़े तो 10 साल के बाद 50 लाख में होने वाला काम 89,54,238.48 रुपये यानी करीब 90 लाख रुपये में होगा।

इसका मतलब 39,54,238.48 रुपये यानी करीब 40 लाख रुपये तक महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जिस घर को बनाने के लिए साल 2025 में आपको 50 लाख रुपये का खर्च आता उसी घर को 10 साल के बाद बनाने के लिए करीब 90 लाख रुपये का खर्च आएगा।