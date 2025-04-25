Page Industries Revised Dividend Record Date: निवेशक ध्यान दें! बदल गया रिकॉर्ड डेट - लेटेस्ट डिटेल यहां

scorecardresearch
Page Industries ने आज एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट में हुए बदलाव की जानकारी दी है। जानिए अब किस दिन रखना होगा शेयर

Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 14:29 IST

Page Industries Dividend Record Date: भारत में Jockey International की एक्सक्लूसिव लाइसेंसधारी Page Industries ने आज एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट में हुए बदलाव की जानकारी दी है। आज कंपनी का शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। 

कंपनी ने इससे पहले बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी 15 मई 2025 को वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

Page Industries Revised Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट अब 21 मई 2025 है जो पहले 23 मई 2025 थी। 

Page Industries Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 150 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 250 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 300 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 120 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2024 में 100 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Page Industries Share Price

कंपनी  का शेयर दोपहर 2:22 बजे तक 0.17% या 74.65 रुपये टूटकर 44940 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.27% या 120 रुपये गिरकर 44,895 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 

Page Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

लेकिन अगर पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 3 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर लगभग सपाट रहा है। हालांकि पिछले 5 साल में स्टॉक 151 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
