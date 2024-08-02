scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market: Sensex 807 अंक और Nifty 250 अंक गिरा, वैश्विक चिंताओं का असर

Stock Market: Sensex 807 अंक और Nifty 250 अंक गिरा, वैश्विक चिंताओं का असर

सेंसेक्स प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक और एचयूएल को छोड़कर बाकी 28 घटक लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में सबसे अधिक 3.75 प्रतिशत की गिरावट आयी।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 2, 2024 10:59 IST
Stock Market: Sensex 807 अंक और Nifty 250 अंक गिरा, वैश्विक चिंताओं का असर

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली, जो वैश्विक बाजारों में सुस्ती के कारण हुई। सुबह 10:20 बजे, Sensex 807 अंकों की गिरावट के साथ 81,060 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 250 अंकों की गिरावट के साथ 24,761 पर ट्रेड कर रहा था।

Also Read: आज कौन से स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नज़र ? - जानिए

advertisement

बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण

वैश्विक बाजारों में गिरावट

शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के कारण गिरावट आई। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में वृद्धि हुई है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि अपेक्षा से अधिक संकुचित हुई, जिससे आर्थिक सुधार की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ गई।

लाभ की बुकिंग

भारत में, बीएसई सेंसेक्स ने पिछले छह ट्रेडिंग सत्रों में 1,800 अंकों से अधिक की वृद्धि की थी और गुरुवार को पहली बार 82,000 के स्तर को पार किया था। इसी तरह, निफ्टी ने 25,000 का स्तर पार किया था और लगातार तीन दिनों तक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ था। इस लाभ के बाद, निवेशकों ने मुनाफा बुक करने का निर्णय लिया।

भू-राजनीतिक तनाव

इसी बीच, तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्या ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के डर को जन्म दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में और अस्थिरता आई है।

Nifty का टेक्नीकल विश्लेषण

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने बताया कि 24,970 के स्तर पर बार-बार चुनौतियों का सामना करना संभावित वितरण का संकेत देता है। यदि निफ्टी 24,850 के ऊपर रहने में असफल रहता है, तो 24,750 और 24,600 के बीच और गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। इसके विपरीत, यदि निफ्टी 24,850 के ऊपर वापस आता है, तो यह 25,192-25,800 के स्तर की ओर बढ़ सकता है।

व्यापक बाजार की स्थिति

बड़े बाजारों में, निफ्टी स्मॉलकैप और निफ्टी मिडकैप दोनों में 1% की गिरावट आई। सेक्टरवार, निफ्टी ऑटो और मेटल में लगभग 2% की कमी आई।गुरुवार के सत्र में, सेंसेक्स ने 126 अंकों की वृद्धि के साथ 81,867 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी50 25,010 के स्तर पर 10 अंकों की वृद्धि के साथ समाप्त हुआ था।इस गिरावट के साथ, निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 2, 2024