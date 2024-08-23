Stock Market: बाजार खुलने के साथ ही RVNL, IRFC में तेज़ी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के संबोधन से पहले भारतीय बाजारों में गिरावट देखी गई।



बाकी सेक्टर लाल निशान में खुले लेकिन निफ्टी ऑटो लगभग 1% ऊपर कामकाज करते हुए नजर आया।

निफ्टी50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर बजाज ऑटो, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और हिंडाल्को रहे। दूसरी ओर, सर्वाधिक नुकसान में रहने वाले शेयरों में ग्रासिम, एलटीआईएम, टाइटन, एशियन पेंट्स और विप्रो शामिल हैं।