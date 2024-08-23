scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market: बाजार खुलने के साथ ही RVNL, IRFC में तेज़ी

Stock Market: बाजार खुलने के साथ ही RVNL, IRFC में तेज़ी

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 0.01% गिरकर 81,041.84 पर था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 4.25 अंक बढ़कर 24,815.75 पर था।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 23, 2024 12:58 IST

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के संबोधन से पहले भारतीय बाजारों में गिरावट देखी गई। 

Also Read - Stocks to Watch: जानिए 23 अगस्त को कौन-कौन से स्टॉक्स पर रहेगी बाज़ार की नजर !

बाकी सेक्टर लाल निशान में खुले लेकिन निफ्टी ऑटो लगभग 1% ऊपर कामकाज करते हुए नजर आया। 

advertisement

निफ्टी50 पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले पांच शेयर बजाज ऑटो, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और हिंडाल्को रहे। दूसरी ओर, सर्वाधिक नुकसान में रहने वाले शेयरों में ग्रासिम, एलटीआईएम, टाइटन, एशियन पेंट्स और विप्रो शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 23, 2024