Stocks to Watch: जानिए 23 अगस्त को कौन-कौन से स्टॉक्स पर रहेगी बाज़ार की नजर !

गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 147.89 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,053.19 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 41.30 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 24,811.50 पर बंद हुआ।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 23, 2024 08:47 IST
Stocks to Watch

सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में हल्की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन मुनाफावसूली ने बढ़त को सीमित कर दिया। बीएसई सेंसेक्स 147.89 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,053.19 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 41.30 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 24,811.50 पर बंद हुआ। शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

आज कॉर्पोरेट की गतिविधियाँ: CDSL के शेयर 1:1 अनुपात में बोनस के बिना कारोबार करेंगे, जबकि अक्षर स्पिनटेक्स और ध्यानी ट्रेडवेंचर के राइट्स इश्यू आज खुलेंगे। एबीबी इंडिया, एलआईसी हाउसिंग, फेडरल बैंक, भगेरिया इंडस्ट्रीज, दीपक स्पिनर्स, नैटको फार्मा, एवरेस्ट कांटो, गॉडफ्रे फिलिप्स (इंडिया), गुजरात अंबुजा, आईआरसीटीसी, केफिन टेक्नोलॉजीज और अन्य के शेयर आज लाभांश के बिना कारोबार करेंगे।

Also Read: क्या आप अमेरिकी इक्विटी बाजारों में निवेश करना चाहते हैं? क्या करें और कैसे करें?

Nykaa: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नायका में प्री-आईपीओ निवेशक हरिंदरपाल सिंह बंगा ब्यूटी और पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म में 1.4 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हिस्सेदारी की बिक्री 198 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर होने की उम्मीद है। जून 2024 तिमाही के अंत तक नायका में हरिंदरपाल सिंह के पास 6.4 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Ambuja Cements: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रमोटर समूह की इकाई होल्डरइंड इन्वेस्टमेंट्स ने अंबुजा सीमेंट्स में 2.84 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 4,200 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एक ब्लॉक डील शुरू की है। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 600 रुपये प्रति शेयर है, जो 22 अगस्त को 631.80 रुपये प्रति शेयर के अंतिम बंद भाव से 5 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।

Wipro: आईटी कंपनी राइजिंग मैनेजमेंट एलएलसी की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी को 21 अगस्त से स्वैच्छिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इस बीच, जॉन लुईस पार्टनरशिप (जेएलपी) ने अपने आईटी बुनियादी ढांचे को बदलने और आधुनिकीकरण के लिए विप्रो का चयन किया है।

Bharti Airtel: दिल्ली के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अपील प्राधिकरण के आयुक्त (अपील) के समक्ष कंपनी की अपील के बाद, उक्त अपील प्राधिकरण ने जीएसटी मांग को घटाकर 194 करोड़ रुपये करने का अपील आदेश पारित किया है। जीएसटी विभाग द्वारा मूल रूप से निर्धारित कुल मांग 604.66 करोड़ रुपये थी।

Bandhan Bank: निजी ऋणदाता ने महिलाओं के लिए 'अवनी' नाम से एक विशेष बचत खाता शुरू किया है। इसने बंधन बैंक डिलाइट्स नामक एक उद्यम-व्यापी लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ ग्राहक डिलाइट पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को खरीदारी के लिए भुनाया जा सकता है, साथ ही विशेष ऑफ़र भी दिए जा सकते हैं।

Adani Power: हैदराबाद स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण के लिए कंपनी की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, जो दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान 4,101 करोड़ रुपये है।

Zomato: खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म ने अपनी इंटरसिटी लीजेंड्स सेवा को तत्काल बंद करने की घोषणा की है, जो लॉन्च होने के दो साल बाद भारत भर के 10 शहरों से देश के अन्य हिस्सों में प्रतिष्ठित व्यंजन पेश करती थी।

SBI Life Insurance Company: माल और सेवा कर विभाग, हरियाणा के रोहतक के उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निजी बीमा कंपनी पर 239.27 करोड़ रुपये के जीएसटी, लागू ब्याज और जुर्माने की मांग की है।

RailTel Corporation of India: रेलवे कंपनी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से 52.66 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिला है।

Bharat Forge: रक्षा आधारित यह कंपनी अपनी सहायक कंपनी कल्याणी पावरट्रेन में 10,54,50,000 इक्विटी शेयर खरीदकर 105.45 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कल्याणी पावरट्रेन ईवी और ई-मोबिलिटी सॉल्यूशन क्षेत्र में कार्यरत है।

Spandana Spoorthi Financial: वित्तीय सेवा क्षेत्र की इस कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 27 अगस्त को होगी, जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर विचार किया जाएगा।

Jain Irrigation Systems: औद्योगिक उत्पाद कंपनी ने कॉफी किस्मों के लिए टिशू कल्चर प्रोटोकॉल विकसित किया है और उत्पादकों को उन्नत उच्च गुणवत्ता वाले, रोग प्रतिरोधी कॉफी पौधों के वाणिज्यिक विमोचन के लिए भारतीय कॉफी बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 23, 2024