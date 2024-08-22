scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसक्या आप अमेरिकी इक्विटी बाजारों में निवेश करना चाहते हैं? क्या करें और कैसे करें?

क्या आप अमेरिकी इक्विटी बाजारों में निवेश करना चाहते हैं? क्या करें और कैसे करें?

अमेरिकी इक्विटी बाजारों में निवेश करना चाहते हैं? जानिए क्या करें और कैसे करें। अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कदम उठाने होंगे, इस लेख में जानिए पूरी जानकारी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Aug 22, 2024 15:01 IST
अमेरिकी शेयर बाजारों में प्रमुख इंडेक्स- डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, नैस्डैक और एसएंडपी500- रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर हैं

अमेरिकी शेयर बाजारों में प्रमुख इंडेक्स- डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, नैस्डैक और एसएंडपी500- रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर हैं और लोगों को लगता है कि वो एक बड़ी रैली को मिस कर गए हैं, क्या इनमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए।इन्हीं सभी सवालों के लिए बिजनेस टुडे के साथ बातचीत में, वेस्टेड फाइनेंस के सीईओ, वीरम शाह ने अपने विचार व्यक्त किए। 

तो आइये पढ़ते हैं क्या कहना है वीरम शाह का...

बीटी: अमेरिकी बाजारों में तेजी का दौर जारी है। क्या यह व्यापक आधार पर तेजी है या आप कुछ चुनिंदा शेयरों या क्षेत्रों को बाजार की दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं?

शाह: अमेरिकी बाजार के नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स (YTD में 19% की वृद्धि) ने S&P 500 (YTD में 17% की वृद्धि) से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें Nvidia, Amazon, Microsoft और Alphabet जैसी तकनीकी दिग्गजों का प्रमुख योगदान है। बाकी शेयर अभी पीछे हैं।  इस साल S&P 500 के लाभ में अकेले Nvidia का योगदान लगभग एक तिहाई रहा है। 

बीटी: टेक्नोलॉजी के अलावा, कौन से क्षेत्र फोकस में रहे हैं?

शाह: अमेरिका में, फाइनेंस, एनर्जी जैसे क्षेत्र बढ़ती ब्याज दरों, तेल की कीमतों और महंगाई के दबावों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। इस बीच, कम्यूनिकेशन और आईटी ने मजबूत विज्ञापन और सदस्यता राजस्व और मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित होकर लचीलापन दिखाया है। 

बीटी: अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या ऐसा होने पर भी रैली को और बढ़ावा मिलेगा?

शाह: मौजूदा आम सहमति यह है कि फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है, संभवतः अगली बैठक में ही। जबकि अमेरिकी ब्याज दरों में कमी से भारतीय निवेशकों को उधार लेने की लागत कम होने और वैश्विक इक्विटी बाजारों को बढ़ावा मिलने से लाभ हो सकता है।

बीटी: आपने अपने प्लेटफॉर्म पर निजी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया है। निवेशकों की प्रतिक्रिया कैसी रही है?

शाह: हमें अपने निजी बॉन्ड की पेशकश के लिए निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हमने अपने वैकल्पिक निवेश पोर्टफोलियो को व्यापक बनाया है, जिसमें पीयर-टू-पीयर (पी2पी) उधार, बॉन्ड और सौर परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे निवेशकों को विविध विकल्प और संभावित रूप से उच्च रिटर्न मिल रहा है।

