New Multicap Fund 2024: PGIM India Mutual Fund ने लॉन्च किया मल्टी कैप फंड

PGIM India Mutual Fund ने अपने न्यू फंड ऑफर पीजीआईएम इंडिया मल्टी कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की है। यह लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 22 अगस्त 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और 5 सितंबर 2024 को बंद होगा।

advertisement

Also Read: Paytm का टारगेट 615 रुपये और Zomato का टारगेट 285 रुपये! किसने दिया ? पूरी खबर पढ़िए

पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीईओ अजीत मेनन



पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीईओ अजीत मेनन का कहना है मल्टी कैप रणनीति निवेशकों को सभी मार्केट कैप के प्रति अपने एक्सपोजर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए एक अनुशासित तरीका प्रदान करती है।

पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ विनय पहाड़िया

पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ विनय पहाड़िया का कहना है कि हमारा मानना है कि यह अच्छी क्वालिटी और हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करने का एक अच्छा समय है, क्योंकि पिछले कुछ साल में अपने आंतरिक मूल्यों में मजबूत ग्रोथ के बावजूद इनका प्रदर्शन काफी कम रहा है।

स्कीम

यह स्कीम लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों यानी तीनों कैटेगरी में कम से कम 25% निवेश करेगी। जबकि आम तौर पर बाकी 0-25% तीनों मार्केट कैप बकेट में से किसी एक या सभी में ग्राउंड-अप अवसरों में निवेश किया जाएगा। इस योजना में 25% तक डेट में, 10% तक REITs और InvITs में और 20% तक ओवरसीज ETF सहित फॉरेन सिक्योरिटीज में भी एक्सपोजर लेने का भी प्रावधान है।