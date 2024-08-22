scorecardresearch
Paytm का टारगेट 615 रुपये और Zomato का टारगेट 285 रुपये! किसने दिया ? पूरी खबर पढ़िए

615 रुपये के लक्ष्य के लिए पेटीएम के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसमें स्टॉप लॉस 530 रुपये रखने की सलाह दी गई है। ज़ोमैटो के लिए, 285 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने का सुझाव दिया है, जिसमें स्टॉप लॉस 252 रुपये रखा गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi, Aug 22, 2024 12:21 IST
स्टॉक्सबॉक्स ने अपने नोट में कहा है कि पेटीएम और ज़ोमैटो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं

स्टॉक्सबॉक्स ने अपने  नोट में कहा है कि वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm) और Zomato शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं। इस ब्रोकरेज ने शॉर्ट टर्म में 615 रुपये के लक्ष्य के लिए पेटीएम के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसमें स्टॉप लॉस 530 रुपये रखने की सलाह दी गई है। ज़ोमैटो के लिए,  285 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने का सुझाव दिया है, जिसमें स्टॉप लॉस 252 रुपये रखा गया है।

पेटीएम तकनीकी चार्ट

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि स्टॉक ने हाल ही में बुलिश कप और हैंडल ब्रेकआउट दिखाया है, जो संभावित उलटफेर का संकेत देता है।स्टॉक्सबॉक्स ने कहा, "इसके अतिरिक्त, इस स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को हासिल कर लिया है जो पॉजिटिव संकेत है।

ज़ोमैटो तकनीकी चार्ट

जनवरी 2023 में निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद से स्टॉक की कीमत में मजबूत तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Aug 22, 2024