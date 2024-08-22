scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL News Update: क्या RVNL का टारगेट 626 रूपये है ?

RVNL News Update: क्या RVNL का टारगेट 626 रूपये है ?

कंपनी ने अपनी गाइडेंस में वित्त वर्ष 2025 की बाकी तिमाहियों में रेवेन्यु में उछाल का अनुमान लगाया है और अगली तीन तिमाहियों में 17,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Aug 22, 2024 15:37 IST
RVNL के शेयर अपने 52-वीक हाई 647 रुपये से 12 प्रतिशत नीचे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज इसका टारगेट 626 रूपये लेकर चल रहे हैं
RVNL के शेयर अपने 52-वीक हाई 647 रुपये से 12 प्रतिशत नीचे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज इसका टारगेट 626 रूपये लेकर चल रहे हैं

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर अपने 52-वीक हाई  647 रुपये से 12 प्रतिशत नीचे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज इसका टारगेट 626 रूपये लेकर चल रहे हैं। ब्रोकरेज  स्टॉक्सबॉक्स का मानना है कि हालिया शेयर में गिरावट खत्म हो गई है और काउंटर पर रिकवरी हो सकती है। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि मई 2024 में गिरावट के बाद फिर से आरवीएनएल स्टॉक में तेजी आई है।

advertisement

स्टॉक्सबॉक्स

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि 12 अगस्त को आरवीएनएल के मूल्य में उतार-चढ़ाव से यह भी संकेत मिला कि खरीदार अब धीरे-धीरे सक्रिय हो रहे हैं। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि आरवीएनएल ने उज्बेकिस्तान में नई सहायक कंपनी और इजरायल के साथ रणनीतिक समझौता करके अपनी ग्लोबल बिजनेस का विस्तार किया है। 

Also Read: Paras Defence के शेयर आज खबरों में, क्या है वजह?

आरवीएनएल

जून तिमाही में, आरवीएनएल ने उज्बेकिस्तान में एक सहायक कंपनी, रेल विकास निगम एलएलसी की स्थापना की थी। इसके अलावा  इसने इजरायल में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित रेलवे, एमआरटीएस, सुरंगों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे, पुलों, भवन निर्माण कार्यों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों   के लिए इजरायल के यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रेवेन्यु  में उछाल का अनुमान

कंपनी ने अपनी गाइडेंस में वित्त वर्ष 2025 की बाकी तिमाहियों में रेवेन्यु में उछाल का अनुमान लगाया है और अगली तीन तिमाहियों में 17,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 22, 2024