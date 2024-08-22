RVNL News Update: क्या RVNL का टारगेट 626 रूपये है ?

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर अपने 52-वीक हाई 647 रुपये से 12 प्रतिशत नीचे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज इसका टारगेट 626 रूपये लेकर चल रहे हैं। ब्रोकरेज स्टॉक्सबॉक्स का मानना है कि हालिया शेयर में गिरावट खत्म हो गई है और काउंटर पर रिकवरी हो सकती है। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि मई 2024 में गिरावट के बाद फिर से आरवीएनएल स्टॉक में तेजी आई है।

स्टॉक्सबॉक्स

स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि 12 अगस्त को आरवीएनएल के मूल्य में उतार-चढ़ाव से यह भी संकेत मिला कि खरीदार अब धीरे-धीरे सक्रिय हो रहे हैं। स्टॉक्सबॉक्स ने कहा कि आरवीएनएल ने उज्बेकिस्तान में नई सहायक कंपनी और इजरायल के साथ रणनीतिक समझौता करके अपनी ग्लोबल बिजनेस का विस्तार किया है।

आरवीएनएल

जून तिमाही में, आरवीएनएल ने उज्बेकिस्तान में एक सहायक कंपनी, रेल विकास निगम एलएलसी की स्थापना की थी। इसके अलावा इसने इजरायल में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित रेलवे, एमआरटीएस, सुरंगों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे, पुलों, भवन निर्माण कार्यों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों के लिए इजरायल के यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रेवेन्यु में उछाल का अनुमान

कंपनी ने अपनी गाइडेंस में वित्त वर्ष 2025 की बाकी तिमाहियों में रेवेन्यु में उछाल का अनुमान लगाया है और अगली तीन तिमाहियों में 17,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।