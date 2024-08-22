Paras Defence के शेयर आज खबरों में, क्या है वजह?
पारस डिफेंस एंड स्पेस रक्षा एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों, प्रणालियों और समाधानों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग में शामिल है। ये स्टॉक पहले ही काफी तेजी दिखा चुका है।
Paras Defence & Space Technologies Ltd के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने विभिन्न डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है। इन रक्षा उत्पादों में इन्फ्रारेड और थर्मल इमेजिंग उपकरण, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम, रडार सिस्टम और सीमा सुरक्षा निगरानी प्रणाली शामिल हैं।
Also Read: Orient Technologies का IPO कुछ ही घंटों में हुआ “Fully Subscribe”
पारस डिफेंस का शेयर
बीएसई पर पारस डिफेंस का शेयर बुधवार को 0.85% गिरकर 1231.75 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 1242.35 रुपये पर बंद हुआ था। पारस डिफेंस का मार्केट कैप 4803.83 करोड़ रुपये रहा। पारस डिफेंस के कुल 0.17 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 2.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी ने जानकारी दी है कि यह लाइसेंस 15 वर्षों के लिए वैध है।
स्पेस रक्षा एवं अंतरिक्ष
पारस डिफेंस एंड स्पेस रक्षा एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों, प्रणालियों और समाधानों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग में शामिल है। ये स्टॉक पहले ही काफी तेजी दिखा चुका है।