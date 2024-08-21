Orient Technologies का IPO कुछ ही घंटों में हुआ “Fully Subscribe”

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारOrient Technologies का IPO कुछ ही घंटों में हुआ “Fully Subscribe”

दोपहर 12:30 बजे, Issue 2.99 गुना ओवरसब्सक्राइब्ड था। अब तक रिटेल निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से का 5.14 गुना सब्सक्रिप्शन किया है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2024 16:13 IST

Orient Technologies Limited ने 21 अगस्त को अपना 214.76 करोड़ रुपये का IPO sbscription खोल दिया। IPO खुलने के एक घंटे के अंदर ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया।

दोपहर में ही हो गया था ओवरसब्सक्राइब्ड

दोपहर 12:30 बजे, Issue 2.99 गुना ओवरसब्सक्राइब्ड था। अब तक रिटेल निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से का 5.14 गुना सब्सक्रिप्शन किया है। इसके बाद नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा आता है, जिन्होंने इसे 1.81 गुना सब्सक्राइब किया है। इधर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अभी तक इश्यू में हिस्सा नहीं लिया है।

कब तक के लिए खुला रहेगा IPO सब्सक्रिप्शन? 

IPO 23 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इश्यू के लिए कीमत बैंड 195 रुपये से 206 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। IPO में 120 करोड़ रुपये के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटरों द्वारा 94.76 करोड़ रुपये के 46 लाख इक्विटी शेयरों की ऑफर फॉर सेल होगी। 20 अगस्त को, कंपनी ने IPO खुलने से पहले पांच एंकर निवेशकों से 64.43 करोड़ रुपये जुटाए। Pine Oak Global Fund और Saint Capital Fund एंकर बुक में सबसे बड़े संस्थागत निवेशक हैं, जिन्होंने क्रमशः 9.7 लाख और 9.7 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
