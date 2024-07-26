Stock Market: Sensex-Nifty की रिकॉर्ड ऊंचाई, पढ़िए बाज़ार की चाल !

Sensex और Nifty ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर उछाल मारी, जिसके चलते BSE Sensex 1.62% या 1292 अंक की बढ़ोतरी हुई और 81,332 स्तर पर बंद हुआ, जबकि NSE Nifty ने 1.76 प्रतिशत या 428 अंक की बढ़ोतरी हुई और 24,834 स्तर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को Sensex और Nifty के बेंचमार्क इंडेक्स ने बड़े पैमाने पर रैली की है, जिसके परिणामस्वरूप सेंसेक्स 1.62 प्रतिशत या 1292 अंक की बढ़ोतरी हुई और 81,332 स्तर पर बंद हुआ। Nifty ने 1.76% या 428 अंक की बढ़ोतरी हुई और 24,834 स्तर पर बंद हुआ। इस उछाल का मुख्य कारण Metal और IT स्टॉक्स का मजबूत प्रदर्शन रहा है। मेटल सेक्टर के Tata Steel, Hindalco और JSW Steel जैसे स्टॉक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Sensex के प्रमुख लाभार्थियों में Bharti Airtel, JSW Steel, Wipro और Tata Steel शामिल हैं, जबकि सेंसेक्स के प्रमुख हारर्थियों में Nestle, Hindustan Unilever और HDFC Bank शामिल हैं। Nifty के प्रमुख लाभार्थियों में Sriram Finance, Divis Labs, Apollo Hospital और Adani Enterprises शामिल हैं, जबकि Nifty के प्रमुख हारर्थियों में Tata Consumer Products, Nestle, ONGC और Dr. Reddy’s Laboratory शामिल हैं।

इस रैली के दौरान, मिडकैप इंडेक्स ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसका अर्थ है कि ब्रॉडबेस्ड बायिंग इंटरेस्ट है। सेंसेक्स और एनिफ्टी 50 के प्रदर्शन को स्ट्रॉन्ग बायिंग इंटरेस्ट के कारण फ्यूल्ड किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इन इंडेक्स ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।


