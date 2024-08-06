scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Opening Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार हरे निशान में खुला

Stock Market Opening Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार हरे निशान में खुला

Sensex 1,000 अंक चढ़ा, Nifty 24,300 से ऊपर।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 6, 2024 09:32 IST
Stock Market Opening Bell: आज भारतीय शेयर बाज़ार हरे निशान में खुला

भारतीय शेयर बाजार ने एशियाई बाजारों में राहत रैली के चलते उच्च स्तर पर खुला है, क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने निवेशकों की चिंताओं को कम किया है। सोमवार को एक भयंकर बिकवाली के बाद, NSE Nifty 50 सूचकांक सुबह 9:17 बजे IST पर 1.11% बढ़कर 24,329.85 पर पहुँच गया, जबकि S&P BSE Sensex 1.2% बढ़कर 79,743.87 पर पहुँच गया।

सोमवार को, Nifty और Sensex ने दो महीनों में अपनी सबसे खराब सत्र दर्ज की थी, जो कि अमेरिका में मंदी की आशंकाओं के चलते वैश्विक बिकवाली का परिणाम था। एशियाई बाजारों ने गिरावट से उबरने की कोशिश की, जिसमें MSCI एशिया एक्स-जापान सूचकांक 1.7% बढ़ा। वहीं, वॉल स्ट्रीट के शेयरों ने रात भर नुकसान उठाया।

Also Read: आज इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

सोमवार को अमेरिका में मजबूत सेवा क्षेत्र के आंकड़ों ने कुछ चिंताओं को कम किया, जबकि प्रमुख फेडरल रिजर्व अधिकारियों ने शुक्रवार के कमजोर श्रम बाजार के आंकड़ों को मंदी का संकेत नहीं माना, जिससे निवेशक भावना में सुधार हुआ।

इन सेक्टर्स में किया गया प्रॉफिट दर्ज 

सभी 13 प्रमुख क्षेत्रों में लाभ दर्ज किया गया। छोटे और मध्य पूंजीकरण वाले शेयरों ने लगभग 2% की वृद्धि की। ONGC ने मजबूत ईंधन मांग के चलते पहले तिमाही के लाभ अनुमान को पार करते हुए 3.7% की वृद्धि की, जिससे यह निफ्टी 50 का शीर्ष लाभार्थी बना।

इसके अलावा, Bharti Airtel के शेयरों में 1.5% की वृद्धि हुई, क्योंकि इस टेलीकॉम सेवा प्रदाता ने जून तिमाही के लाभ के अनुमान को पार किया।

इस सकारात्मक रुख के बीच, निवेशकों ने एशियाई बाजारों में राहत रैली की उम्मीद जताई है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 8.86% या 2,786.55 अंक बढ़कर 34,244.97 पर पहुँच गया, जबकि कोस्पी ने 4.30% या 104.88 अंक की वृद्धि के साथ 2,546.43 पर पहुँच गया।

भारतीय शेयर बाजार ने एशियाई बाजारों के साथ मिलकर एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रुझान आगे भी जारी रहेगा, खासकर जब वैश्विक आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
