Stock Market Opening Bell: शेयर बाजार आज लाल निशान में खुला, Nifty 50 और Sensex में मामूली गिरावट दर्ज की गई

Newsशेयर बाज़ारStock Market Opening Bell: शेयर बाजार आज लाल निशान में खुला, Nifty 50 और Sensex में मामूली गिरावट दर्ज की गई

S&P BSE सेंसेक्स 81,729.76 पर चल रहा था, जो 56 अंकों या 0.07% कम था। NSE निफ्टी 50 25,033.45 पर था, जो 19 अंकों या 0.08% नीचे था।

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2024 09:55 IST

गुरुवार, 29 अगस्त 2024 को भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट आई। S&P BSE सेंसेक्स 81,729.76 पर चल रहा था, जो 56 अंकों या 0.07% कम था। NSE निफ्टी 50 25,033.45 पर था, जो 19 अंकों या 0.08% नीचे था।

IT शेयरों में मिलाजुला रुख दिखा

IT शेयरों में मिलाजुला रुख देखा गया, क्योंकि नविडिया (NVIDIA) की कमाई ने कुछ निवेशकों को निराश किया। S&P BSE आईटी इंडेक्स 43,093.43 पर था, जो 0.29% नीचे था।

ब्लॉक डील में बेची गई हिस्सेदारी

कुछ शेयरों में, PB Fintech के शेयर लगभग 2% बढ़कर ₹1,767.65 प्रति शेयर हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के 80 लाख शेयर यानी 1.75% हिस्सेदारी ब्लॉक डील में बेची गई।

वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स के साथ नीचे गए एशियाई बाजार

एशियाई शेयर बाजार भी वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स के साथ नीचे गए। नविडिया के नतीजों ने कुछ निवेशकों को निराश किया। डॉलर स्थिर रहा और ट्रेजरी यील्ड कर्व सकारात्मक होने के करीब पहुंच गया।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 29, 2024