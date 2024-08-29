Stock Market Opening Bell: शेयर बाजार आज लाल निशान में खुला, Nifty 50 और Sensex में मामूली गिरावट दर्ज की गई

गुरुवार, 29 अगस्त 2024 को भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट आई। S&P BSE सेंसेक्स 81,729.76 पर चल रहा था, जो 56 अंकों या 0.07% कम था। NSE निफ्टी 50 25,033.45 पर था, जो 19 अंकों या 0.08% नीचे था।



IT शेयरों में मिलाजुला रुख दिखा

IT शेयरों में मिलाजुला रुख देखा गया, क्योंकि नविडिया (NVIDIA) की कमाई ने कुछ निवेशकों को निराश किया। S&P BSE आईटी इंडेक्स 43,093.43 पर था, जो 0.29% नीचे था।



ब्लॉक डील में बेची गई हिस्सेदारी

कुछ शेयरों में, PB Fintech के शेयर लगभग 2% बढ़कर ₹1,767.65 प्रति शेयर हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के 80 लाख शेयर यानी 1.75% हिस्सेदारी ब्लॉक डील में बेची गई।

वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स के साथ नीचे गए एशियाई बाजार

एशियाई शेयर बाजार भी वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स के साथ नीचे गए। नविडिया के नतीजों ने कुछ निवेशकों को निराश किया। डॉलर स्थिर रहा और ट्रेजरी यील्ड कर्व सकारात्मक होने के करीब पहुंच गया।

