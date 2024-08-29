आज कौनसी कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र? - जानिए 

आज के बाजार में कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों का ध्यान केंद्रित रहेगा। GIFT Nifty में 54 अंकों की गिरावट के साथ यह 25,005 पर कारोबार कर रहा है, जो NSE Nifty 50 और BSE Sensex के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत है। बुधवार को NSE Nifty 50 ने 35 अंकों की वृद्धि के साथ 25,052 पर बंद किया, जबकि BSE Sensex 74 अंकों की बढ़त के साथ 81,786 पर पहुंच गया।

Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज़नी कंपनी को भारतीय मीडिया संपत्तियों के 70,350 करोड़ रुपये के विलय के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, रिलायंस की 47वीं वार्षिक आम बैठक आज दोपहर 2:00 बजे आयोजित की जाएगी।

Vodafone Idea: वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मूंद्रा ने कहा कि कंपनी को ऋण में कमी लाने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जब कंपनी का कैश EBITDA वित्तपोषण लागत से अधिक होगा, तब ऋण में कमी शुरू होगी।

Zomato: ज़ोमैटो ने “ज़ोमैटो फॉर एंटरप्राइज” नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कॉर्पोरेट खाद्य व्यय प्रबंधन को सरल बनाएगा। यह कंपनी की विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Wipro: विप्रो ने अमेरिका के शीर्ष दस हेल्थकेयर पेयर्स में से नौ के साथ साझेदारी की है।

Tata Steel: टाटा स्टील ने T Steel Holdings Pte Ltd के 178 करोड़ अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण किया है, जिससे यह कंपनी की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी रहेगी।

