NSE Block Deals Today: GMM Pfaudler के शेयरों में 13% की तेजी, KIMS, Hindustan Foods, SDF Foods में 2% तक की बढ़त

GMM Pfaudler, KIMS , हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और SDF फूड्स लिमिटेड सहित कुछ स्टॉक बुधवार के कारोबार में ब्लॉक डील हुई।GMM Pfaudler के शेयर एनएसई पर 12.71 प्रतिशत चढ़कर 1,530 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार

KIMS के शेयर 0.28 प्रतिशत बढ़कर 2,528.95 रुपये पर पहुंच गए। ब्लॉक डील में 392.03 करोड़ रुपये के 15,70,000 शेयर हाथ बदले। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार SDF Foods के शेयर 1.24 प्रतिशत बढ़कर 272.57 रुपये पर पहुंच गए।

इन शेयरों में से KIMS एक्सिस सिक्योरिटीज की शॉर्ट-टर्म पिक्स में से एक है। वीकली चार्ट पर शेयर ने 'राउंडेड बॉटम' पैटर्न को तोड़कर 2,356 रुपये पर पहुंच गए है, जो इसके मध्यम अवधि के अपट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है, ब्रोकरेज ने कहा कि यह शेयर अगले 3-4 हफ्तों में 2,587-2,700 रुपये के स्तर की ओर बढ़ रहा है।