NSE Block Deals Today: GMM Pfaudler के शेयरों में 13% की तेजी, KIMS, Hindustan Foods, SDF Foods में 2% तक की बढ़त

Newsशेयर बाज़ारNSE Block Deals Today: GMM Pfaudler के शेयरों में 13% की तेजी, KIMS, Hindustan Foods, SDF Foods में 2% तक की बढ़त

KIMS के शेयर 0.28 प्रतिशत बढ़कर 2,528.95 रुपये पर पहुंच गए। ब्लॉक डील में 392.03 करोड़ रुपये के 15,70,000 शेयर हाथ बदले। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार SDF Foods के शेयर 1.24 प्रतिशत बढ़कर 272.57 रुपये पर पहुंच गए।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 20:18 IST
हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और SDF फूड्स लिमिटेड सहित कुछ स्टॉक बुधवार के कारोबार में ब्लॉक डील हुई
हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और SDF फूड्स लिमिटेड सहित कुछ स्टॉक बुधवार के कारोबार में ब्लॉक डील हुई

GMM Pfaudler, KIMS , हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और SDF फूड्स लिमिटेड सहित कुछ स्टॉक बुधवार के कारोबार में ब्लॉक डील हुई।GMM Pfaudler के शेयर एनएसई पर 12.71 प्रतिशत चढ़कर 1,530 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार 

इन शेयरों में से KIMS एक्सिस सिक्योरिटीज की शॉर्ट-टर्म पिक्स में से एक है। वीकली चार्ट पर शेयर ने 'राउंडेड बॉटम' पैटर्न को तोड़कर 2,356 रुपये पर पहुंच गए है, जो इसके मध्यम अवधि के अपट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है, ब्रोकरेज ने कहा कि यह शेयर अगले 3-4 हफ्तों में 2,587-2,700 रुपये के स्तर की ओर बढ़ रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 28, 2024