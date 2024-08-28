Nifty-Sensex New Record High: आईटी शेयरों की चमक से शेयर बाजार ऑल-टाइम हाई पर, इंडेक्स ने रचा इतिहास

आज भारतीय शेयर बाजार में हलचल देखने को मिली, जिसमें निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया। इसी के साथ, सेंसेक्स में भी 250 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की गई, जिसने निवेशकों के बीच उत्साह भर दिया है। इस तेजी के पीछे मुख्य रूप से आईटी और फार्मा सेक्टर के स्टॉक का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिससे बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों को बल दिया।

अब तक के कारोबार में निफ्टी ने 25,114 का नया ऑल-टाइम हाई बनाया है, जो कि पहले 25,078 था।दोपहर 1:46 पर सेंसेक्स 253 अंक या 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,964 और निफ्टी 83 अंक या 0.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,102 पर था।शेयर बाजार में तेजी की वजह आईटी शेयरों में रैली है। इसके कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी नया ऑल-टाइम हाई 42,712 बनाया है। बाजार बंद होने पर निफ्टी 25,052 के हरे निशान पर बंद हुआ और सेंसेक्स 81,785 अंक के साथ हरे निशान पर बंद हुआ।

आईटी सेक्टर में, प्रमुख कंपनियों जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, और विप्रो के स्टॉक्स में शानदार उछाल देखा गया। ग्लोबल आईटी सर्विसेज की बढ़ती मांग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ते कदमों ने इस सेक्टर को मजबूती प्रदान की है। इसके अलावा, अमेरिकी बाजारों में भी तकनीकी स्टॉक्स की मजबूती ने भारतीय आईटी कंपनियों के प्रति निवेशकों के विश्वास को और बढ़ावा दिया।

फार्मा सेक्टर में भी तेजी की वजहें स्पष्ट हैं। भारतीय फार्मा कंपनियों की वैश्विक बाजार में बढ़ती पैठ, जेनेरिक दवाओं की मांग, और निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन ने इस सेक्टर को मजबूती दी है। इसके साथ ही, कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी भी एक प्रमुख कारण रही है। फार्मा कंपनियों की आय और मुनाफे में तेजी आने ने से इस सेक्टर के स्टॉक्स को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

कुल मिलाकर, आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। आईटी और फार्मा सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन ने निफ्टी और सेंसेक्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भविष्य में भी, एसी चाल बनी रहती है, तो भारतीय बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।