इस IPO को लेकर शेयर बाजार के पंडित भी हैरान!
IPO तो ढेरों आते हैं लेकिन इस IPO को लेकर सब हैरान हैं। यहां तक मार्केट के दिग्गज इस IPO को लेकर समझ से परे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस छोटी सी कंपनी के IPO में क्या हुआ है, जो बड़ा बवाल बन गया है। हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या? यहां बात हो रही है Resourceful Automobile की। दिल्ली की इस टू-वीलर डीलरशिप कंपनी के IPO ने सबको हैरान कर रखा है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की इस कंपनी के 12 करोड़ रुपये के IPO को करीब 4,800 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं हैं। ध्यान से समझिए, इस SME IPO के जरिए कंपनी 12 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया और IPO को 4,800 करोड़ रुपये की बोलियां मिली। यानी ये करीब 400 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ है। शेयर मार्केट के दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने एक्स पर कहा कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल वास्तव में रिसोर्सफुल साबित हुआ। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कंपनी में क्या है, जो इतना पागलपन देखने को मिल रहा है?
8 कर्मचारी और दो सिर्फ दो शोरूम
इस कंपनी में महज 8 कर्मचारी है और दो सिर्फ दो शोरूम हैं। इस छोटी सी कंपनी को मिले सब्सक्रिप्शन ने शेयर बाजार के पंडितों को हैरान कर दिया है। मर्चेंट बैंकरों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इस छोटे से ऑफर पर निवेशक क्यों टूट पड़े? रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल ने 117 रुपये की कीमत पर 10.2 लाख शेयर ऑफर किए थे। ये इश्यू 22 अगस्त को खुला और 26 अगस्त को बंद हुआ।
आंकड़ों के मुताबिक
BSE के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम को सब्सक्रिप्शन विंडो बंद होने पर इसे करीब 40.8 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां आईं जो 398 गुना सब्सक्रिप्शन है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट इस इश्यू का मर्चेंट बैंकर है। रिटेल कैटगरी में इसे सबसे ज्यादा बोलियां मिलीं। इस कैटगरी में कुल डिमांड 24.1 करोड़ शेयरों की रही जो ऑफर में रिटेल पोर्शन के लगभग 500 गुना सब्सक्रिप्शन के बराबर है। हाई नेटवर्थ कैटगरी में इसे 150 गुना और इंस्टीट्यूशनल कैटगरी में 12 गुना बोलियां मिलीं।
जबर्दस्त सब्सक्रिप्शन
दूसरे IPO की तरह ही ये IPO भी शेयर मार्केट में आया लेकिन इसे मिला सब्सक्रिप्शन मर्चेंट बैंकरों की उम्मीद से परे है। इतने जबर्दस्त सब्सक्रिप्शन को लेकर ये IPO सुर्खियों में आ गया है। अब यहां मर्चेंट बैंकर्स के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ऑफर के लिए किसने आवेदन किया है। इस पूरे मामले को और बारीकी से समझने के लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से बता की।