NBCC News Update: शेयरों में 12% की तेजी, बोनस शेयरों पर विचार करेगा बोर्ड

Newsशेयर बाज़ारNBCC News Update: शेयरों में 12% की तेजी, बोनस शेयरों पर विचार करेगा बोर्ड

कंपनी के शेयर करीब 200 रूपये के आसपास पहुंच गए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 अगस्त को बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

Aryan Jakhar
UPDATED: Aug 28, 2024 12:44 IST
आज एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (NBCC India Limited) के शेयरों में 12% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर करीब 200 रूपये के आसपास पहुंच गए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 अगस्त को बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की बैठक में शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बोनस शेयरों का अनुपात बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि एनबीसीसी के शेयरों के लिए ट्रेडिंग विंडो 28 अगस्त से शुरू होकर बोर्ड बैठक के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

एनबीसीसी के शेयरों में पिछले एक साल में  259% और इस साल अब तक 117% की तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 28, 2024