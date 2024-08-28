NBCC News Update: शेयरों में 12% की तेजी, बोनस शेयरों पर विचार करेगा बोर्ड
कंपनी के शेयर करीब 200 रूपये के आसपास पहुंच गए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 अगस्त को बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।
आज एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (NBCC India Limited) के शेयरों में 12% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर करीब 200 रूपये के आसपास पहुंच गए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 अगस्त को बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।
Also Read: Gala Precision Engineering में निवेश का मौका, 2 सितंबर को खुल रहा है IPO, 4 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की बैठक में शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बोनस शेयरों का अनुपात बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि एनबीसीसी के शेयरों के लिए ट्रेडिंग विंडो 28 अगस्त से शुरू होकर बोर्ड बैठक के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।
एनबीसीसी के शेयरों में पिछले एक साल में 259% और इस साल अब तक 117% की तेजी आई है।