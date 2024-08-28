scorecardresearch
Gala Precision Engineering में निवेश का मौका, 2 सितंबर को खुल रहा है IPO, 4 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक

Gala Precision Engineering में निवेश का मौका, 2 सितंबर को खुल रहा है IPO, 4 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 11:08 IST
Gala Precision Engineering Limited का IPO 2 सितंबर को खुल रहा है

Gala Precision Engineering Limited का IPO 2 सितंबर को खुल रहा है। निवेशक 4 सितंबर तक इस IPO के लिए बोली लगा सकेंगे। 9 सितंबर को कंपनी के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग इस इश्यू के जरिए टोटल ₹167.93 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹135.34 करोड़ के 2,558,416 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹32.59 करोड़ के 616,000 शेयर बेच रहे हैं। 

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? 

गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹503 से ₹529 तय किया है। रिटेल निवेशक कम से कम एक लॉट यानी 28 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड ₹529 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,812 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 364 शेयर्स के लिए अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹192,556 इन्वेस्ट करने होंगे।

इश्यू का 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व 

कंपनी ने इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। 

गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग की स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी 

गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। कंपनी डिस्क और स्ट्रिप स्प्रिंग्स (DSS), कॉइल और सर्पिल स्प्रिंग्स (CSS) और स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन (SFS) जैसे प्रीसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल, ऑफ-हाइवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल इंजीनियरिंग के साथ ऑटोमोटिव और रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी ने जर्मनी, डेनमार्क, चीन, इटली, ब्राजील, अमेरिका, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों में टेक्निकल स्प्रिंग्स और हाई टेंसाइल फास्टनर्स को सप्लाई करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 28, 2024