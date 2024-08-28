Stocks in News: आज इन शेयरों में रह सकता है एक्शन, Orient Tech, Jio Financial, Vodafone Idea, UPL, Wipro, NBCC & PNC Infra

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in News: आज इन शेयरों में रह सकता है एक्शन, Orient Tech, Jio Financial, Vodafone Idea, UPL, Wipro, NBCC & PNC Infra

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 09:49 IST
Orient Tech, Jio Financial, Vodafone Idea, UPL, Wipro, NBCC & PNC Infra ये वो स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए
Orient Tech, Jio Financial, Vodafone Idea, UPL, Wipro, NBCC & PNC Infra ये वो स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए

आज जिन शेयरों में एक्शन रह सकता है उनकी लिस्ट यहां पर हैं। Orient Tech, Jio Financial, Vodafone Idea, UPL, Wipro, NBCC & PNC Infra ये वो स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। 

Q1 रिजल्ट्स आज: प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, एलिया कमोडिटीज और टॉयम स्पोर्ट्स आज जून 2024 तिमाही के लिए अपनी कमाई का ऐलान करेगी। 

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज: ये आईटी  कंपनी आज दलाल स्ट्रीट पर लिस्ट होगी। कंपनी ने 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच अपने आईपीओ के माध्यम से कुल 214.76 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस कंपनी की अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है।

विप्रो: इस कंपनी ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ अपने सहयोग का विस्तार किया है ताकि डेल एआई फैक्ट्री को विप्रो के एंटरप्राइज एआई-रेडी प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। 

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी: कंपनी को महाराष्ट्र राज्य के राज्य  इनकम टैक्स से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्त वर्ष 2020 के लिए 429.05 करोड़ रुपये का जीएसटी, ब्याज और जुर्माना मांगा गया है।

यूपीएल: एग्रोकेमिकल कंपनी की सहायक कंपनी यूपीएल कॉरपोरेशन ने अपनी सहायक कंपनी यूपीएल ग्लोबल के माध्यम से पीटी एक्सेल मेग इंडो, इंडोनेशिया में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी 6.85 मिलियन डॉलर में हासिल की। 

पीएनसी इंफ्राटेक: एनएचएआई की ओर से 380 करोड़ रुपये की बोली जीती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 28, 2024