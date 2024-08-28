Orient Technologies: ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बंपर लिस्टिंग होने की उम्मीद

Orient Technologies के शेयर बुधवार यानि आज 28 अगस्त को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इस कंपनी की बंपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। लिस्टिंग से पहले ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर 90-92 रुपये प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) चल रहा था, जिससे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को करीब 45 परसेंट तक का प्रीमियम मिल सकता है।

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि कंपनी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड, डाइवर्सिफाइ कस्टमर और लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी मजबूत स्थिति को दिखाती है।

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का IPO

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 21-23 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। आईटी सॉल्यूशन प्लेयर ने 72 शेयरों के लॉट साइज के साथ 195-206 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। कंपनी ने अपने आईपीओ से कुल 214.76 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस इश्यू को कुल मिलाकर 151.71 गुना सब्सक्राइब किया गया था।