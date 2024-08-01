Stock Market: Nifty पहली बार 25,000 के पार, Sensex पहुँचा नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर

Nifty ने आज पहली बार 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया, जबकि Sensex ने 82,000 का आंकड़ा छुआ। Nifty 80 अंक की बढ़त के साथ 25,030 पर खुला, जो इसका नया रिकॉर्ड उच्च है। इसी प्रकार, Sensex ने 82,129 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ, जो पिछले बंद 81,741 से 388 अंक की वृद्धि दर्शाता है।

Nifty में हरे निशान में स्टॉक्स

Nifty में 38 स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। Maruti, Coal India, Hindalco, JSW Steel और Power Grid ने शुरुआती सौदों में 3% तक की बढ़त दिखाई।

Sensex के लाभार्थी

30 स्टॉक्स के इंडेक्स पर 22 स्टॉक्स हरे निशान में थे। Maruti, JSW Steel, Power Grid, Tata Steel और Adani Ports ने 3% तक की वृद्धि की। Maruti Suzuki के शेयरों में 47% सालाना लाभ के बाद बढ़ोतरी हुई, जो 3,650 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2,485.1 करोड़ रुपये था।

निवेशकों को 1.62 लाख करोड़ रुपये का लाभ

BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 1.62 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 464 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो बुधवार को 462.38 लाख करोड़ रुपये था।

206 स्टॉक्स ने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ

आज 206 स्टॉक्स ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 10 शेयरों ने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर को छुआ।

3100 स्टॉक्स में से 2026 स्टॉक्स हरे निशान में थे। लगभग 966 स्टॉक्स लाल निशान में थे, जबकि 108 स्टॉक्स अपरिवर्तित रहे।

धातु, उपभोक्ता वस्त्र, बैंकिंग में प्रमुख लाभ

बैंकिंग, उपभोक्ता वस्त्र और धातु इंडेक्स क्रमशः 660, 289 और 260 अंक बढ़े।

ऊपरी सर्किट निम्न सर्किट से अधिक

लगभग 151 स्टॉक्स ने ऊपरी सर्किट को छुआ जबकि 57 शेयरों ने अपने निम्न सर्किट सीमाओं को छुआ।

FII-DII डेटा

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 3,462.36 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 3,366 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

पिछला सत्र

बेंचमार्क इंडेक्स ने बुधवार को उच्च स्तर पर बंद किया। Sensex 81,741 पर 285 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि Nifty 94 अंक की बढ़त के साथ 24,951 पर बंद हुआ।