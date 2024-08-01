आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

Tata Steel: टाटा स्टील, टाटा समूह की स्टील शाखा, ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 51.4 प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ 959.61 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 633.95 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। इस लाभ में वृद्धि का मुख्य कारण कम खर्च और कच्चे माल की लागत में गिरावट है। हालांकि, कंपनी की समेकित आधार पर कुल राजस्व 54,771.39 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 6.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

Bank of Baroda: बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा की है, जिसमें शुद्ध लाभ में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंक ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 4,458 करोड़ रुपये का लाभ रिपोर्ट किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 4,070 करोड़ रुपये था। बैंक का शुद्ध ब्याज आय (NII) 5.5 प्रतिशत बढ़कर 11,600 करोड़ रुपये हो गया है।

Godrej Properties: गोडरेज प्रॉपर्टीज ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 520.05 करोड़ रुपये का सर्वाधिक शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 124.94 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी की संचालन से होने वाली आय में 21.05 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 739 करोड़ रुपये रही।

Adani Power: अडानी पावर ने इस तिमाही में 55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,913 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 8,759 करोड़ रुपये था। कंपनी की कुल आय भी 15,474 करोड़ रुपये से घटकर 18,109 करोड़ रुपये हो गई।

Mankind Pharma: मैनकाइंड फार्मा ने भी इस तिमाही में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 543 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 494 करोड़ रुपये था। कंपनी की संचालन से होने वाली आय में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2,893 करोड़ रुपये रही।

Coal India: कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,959 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया। कंपनी की संचालन से होने वाली आय में 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, जो 36,464 करोड़ रुपये रही।

Vedanta: वेदांता ने बीएसई और एनएसई से छह स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजन के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। कंपनी जल्द ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन दाखिल करेगी।

Wipro: विप्रो ने महले, एक वैश्विक ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता, के साथ अपने आईटी बुनियादी ढांचे को एक नवोन्मेषी हाइब्रिड क्लाउड समाधान के साथ बदलने के लिए चयनित होने की घोषणा की है।

इन कंपनियों के तिमाही परिणाम दर्शाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव जारी है, जो विभिन्न कंपनियों के लाभ और राजस्व पर प्रभाव डाल रहा है।