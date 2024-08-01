ITR Filling 2024: जानिए क्या करना चाहिए जब आपका कर्मचारी IT विभाग के पास TDS जमा ना करे

जब आपका कर्मचारी income tax department के साथ TDS (Tax Deduct at Source) जमा नहीं करता है, तो यह आपकी Income Tax Return (ITR) भरने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। इस लेख में, हम इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे।

TDS क्या है?



TDS एक ऐसा tax है जो नियोक्ता आपके वेतन से काटता है और इसे सीधे आयकर विभाग में जमा करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कर का भुगतान समय पर किया जाए और यह आपके कुल कर दायित्व को कम करने में मदद करता है।

TDS जमा न करने पर क्या होता है?



यदि आपका नियोक्ता टीडीएस जमा नहीं करता है, तो यह आपके FORM 26AS में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि आप उस TDS का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं जब आप अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। यदि आप इस राशि का कर क्रेडिट लेते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है, जिसमें TDS में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

क्या करें जब नियोक्ता TDS जमा नहीं करता?



नियोक्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, आपको अपने नियोक्ता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें इस मुद्दे के बारे में सूचित करना चाहिए। उन्हें TDS जमा करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहें। यह प्रक्रिया आमतौर पर 30-45 दिनों में पूरी हो जाती है।



FORM 26AS की जांच करें: नियमित रूप से अपने FORM 26AS की जांच करें। यह फॉर्म आपके द्वारा भुगतान किए गए करों का एक संकलन है। यदि TDS आपके फॉर्म में नहीं है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें :



यदि नियोक्ता कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपको अपने पास सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे, जैसे कि:

वेतन पर्ची, जिसमें TDS की कटौती दिखाई गई हो

बैंक स्टेटमेंट, जिसमें वेतन का क्रेडिट दिखता हो

FORM 26AS की कॉपी

नियोक्ता को भेजा गया गलती सुधार का आवेदन

आयकर अधिकारी से शिकायत करें: यदि नियोक्ता आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो आप अपने आयकर निरीक्षक (AO) को एक लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैन और मोबाइल नंबर का उपयोग करके AO की जानकारी प्राप्त करनी होगी।

आयकर रिटर्न भरते समय सावधानियाँ

सही ITR फॉर्म चुनें: सुनिश्चित करें कि आप सही ITR फॉर्म का चयन कर रहे हैं। गलत फॉर्म भरने पर आपकी रिटर्न को दोषपूर्ण माना जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, FORM 16, और निवेश प्रमाण पत्र तैयार रखें।

समय सीमा का ध्यान रखें: अपनी आयकर रिटर्न समय पर भरें। यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यदि आपका नियोक्ता TDS जमा नहीं करता है, तो यह आपकी आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आपको तुरंत अपने नियोक्ता से संपर्क करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो आयकर विभाग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और समय पर अपनी रिटर्न भरें ताकि आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकें।