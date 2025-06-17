scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसेबी का संजीव भसीन सहित 12 लोगों पर बड़ा एक्शन! भसीन द्वारा गैरकानूनी तरीके से कमाए गए 11.37 करोड़ रुपये जब्त

सेबी का संजीव भसीन सहित 12 लोगों पर बड़ा एक्शन! भसीन द्वारा गैरकानूनी तरीके से कमाए गए 11.37 करोड़ रुपये जब्त

शेयर बाजार नियामक SEBI की जांच में सामने आया है कि संजीव भसीन टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर जिन शेयरों में निवेश की सिफारिश करते थे, उन्हें वह पहले से ही खरीद चुके होते थे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 18:16 IST

Sanjiv Bhasin: शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने पूर्व मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन (Sanjiv Bhasin) पर बड़ी कार्यवाही की है। सेबी ने आज संजीव भसीन को कारण बताओ नोटीस जारी किया है।

शेयर बाजार नियामक SEBI की जांच में सामने आया है कि संजीव भसीन टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर जिन शेयरों में निवेश की सिफारिश करते थे, उन्हें वह पहले से ही खरीद चुके होते थे। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

उनकी सार्वजनिक सिफारिशों के बाद जब उन शेयरों की कीमतें बढ़तीं, तो वह मुनाफा कमाने के लिए उन शेयरों को बेच देते थे। ये ट्रांजैक्शन Venus Portfolio, Gemini Portfolio और HB Stockholdings जैसी कंपनियों के जरिये किए गए, जो सीधे या परोक्ष रूप से उनके रिश्तेदार ललित भसीन और करीबी सहयोगियों के नियंत्रण में थीं।

SEBI की जांच में यह भी पाया गया कि संजीव भसीन द्वारा ट्रेडिंग के निर्देश फोन कॉल या WhatsApp चैट के जरिए दिए जाते थे, और उसके तुरंत बाद टीवी चैनलों पर उन्हीं शेयरों की खरीद की सिफारिश की जाती थी। हालांकि वह सिफारिशें "लॉन्ग टर्म निवेश" के तौर पर पेश की जाती थीं, लेकिन भसीन खुद कुछ ही मिनटों में उन शेयरों को बेचकर मुनाफा कमा लेते थे।

SEBI ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संजीव भसीन समेत 12 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आदेश में सभी को तत्काल प्रभाव से शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, कुछ कंपनियों को अवैध रूप से कमाए गए मुनाफे की वापसी (disgorgement) के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

11.37 करोड़ जब्त

सेबी ने संजीव भसीन द्वारा नियमों के उल्लंघनों कर गैरकानूनी तरीके से प्रॉफिट कमाने को लेकर यह कार्यवाही की है जहां भसीन द्वारा गैरकानूनी रूप से कमाए गए कुल ₹11,37,19,170/- (11.37 करोड़) रुपये को जब्त करने का आदेश दिया है।

इन 12 लोगों को सेबी ने दिया नोटिस

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 17, 2025