Sanjiv Bhasin: शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने पूर्व मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन (Sanjiv Bhasin) पर बड़ी कार्यवाही की है। सेबी ने आज संजीव भसीन को कारण बताओ नोटीस जारी किया है।

शेयर बाजार नियामक SEBI की जांच में सामने आया है कि संजीव भसीन टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर जिन शेयरों में निवेश की सिफारिश करते थे, उन्हें वह पहले से ही खरीद चुके होते थे।

उनकी सार्वजनिक सिफारिशों के बाद जब उन शेयरों की कीमतें बढ़तीं, तो वह मुनाफा कमाने के लिए उन शेयरों को बेच देते थे। ये ट्रांजैक्शन Venus Portfolio, Gemini Portfolio और HB Stockholdings जैसी कंपनियों के जरिये किए गए, जो सीधे या परोक्ष रूप से उनके रिश्तेदार ललित भसीन और करीबी सहयोगियों के नियंत्रण में थीं।

SEBI की जांच में यह भी पाया गया कि संजीव भसीन द्वारा ट्रेडिंग के निर्देश फोन कॉल या WhatsApp चैट के जरिए दिए जाते थे, और उसके तुरंत बाद टीवी चैनलों पर उन्हीं शेयरों की खरीद की सिफारिश की जाती थी। हालांकि वह सिफारिशें "लॉन्ग टर्म निवेश" के तौर पर पेश की जाती थीं, लेकिन भसीन खुद कुछ ही मिनटों में उन शेयरों को बेचकर मुनाफा कमा लेते थे।

SEBI ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संजीव भसीन समेत 12 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आदेश में सभी को तत्काल प्रभाव से शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, कुछ कंपनियों को अवैध रूप से कमाए गए मुनाफे की वापसी (disgorgement) के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

11.37 करोड़ जब्त

सेबी ने संजीव भसीन द्वारा नियमों के उल्लंघनों कर गैरकानूनी तरीके से प्रॉफिट कमाने को लेकर यह कार्यवाही की है जहां भसीन द्वारा गैरकानूनी रूप से कमाए गए कुल ₹11,37,19,170/- (11.37 करोड़) रुपये को जब्त करने का आदेश दिया है।

इन 12 लोगों को सेबी ने दिया नोटिस