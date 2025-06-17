Defence Stocks: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का आज पांचवा दिन है। ऐसे में भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है।

निवेशकों को उम्मीद है कि बढ़ते ग्लोबल सुरक्षा मांगों के चलते भारतीय डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर के कंपनियों के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है।

इस बीच सुबह 11:31 बजे तक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 1.51% चढ़कर 8,998.50 अंक पर पहुंच गया।

मजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के शेयर करीब 5% की छलांग लगाकर ₹3,322 प्रति शेयर पर पहुंचे। यह बढ़त खास इसलिए है क्योंकि पिछले चार दिनों से इस शेयर में मुनाफावसूली के चलते गिरावट देखी जा रही थी।

डेटा पैटर्न्स (Data Patterns) के शेयर भी करीब 2.5% बढ़कर ₹3,035 पर ट्रेड कर रहे थे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और भारत डायनामिक्स (BDL) के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी रही, जबकि कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) ने 1.7% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया है।

डीसीएक्स इंडिया (DCX India), पारस डिफेंस (Paras Defence) और बीईएमएल (BEML) जैसे शेयर 1% से ज्यादा चढ़े। वहीं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), सोलर इंडस्ट्रीज (Solar Industries), सायेंट डीएलएम (Cyient DLM), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (Astra Microwave Products) में भी मामूली तेजी रही।

हालांकि, जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) समेत कुछ रक्षा शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दिखाता है कि इस सेक्टर में चुनिंदा शेयरों में अभी भी बिकवाली हो रही है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर हालात और गंभीर हो गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे दोनों ओर जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की अपील की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को वह ‘डील’ साइन कर लेना चाहिए था जो मैंने सुझाया था। मानव जीवन का यह नुकसान बेहद शर्मनाक है। साफ कहूं तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने बार-बार कहा है – सबको तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए।