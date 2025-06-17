scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइजरायल-ईरान युद्ध गहराया तो उछले मझगांव, जीआरएसई, भारत डायनामिक्स सहित अन्य डिफेंस स्टॉक्स - Details

इजरायल-ईरान युद्ध गहराया तो उछले मझगांव, जीआरएसई, भारत डायनामिक्स सहित अन्य डिफेंस स्टॉक्स - Details

निवेशकों को उम्मीद है कि बढ़ते ग्लोबल सुरक्षा मांगों के चलते भारतीय डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर के कंपनियों के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 11:45 IST

Defence Stocks: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का आज पांचवा दिन है। ऐसे में भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है।

निवेशकों को उम्मीद है कि बढ़ते ग्लोबल सुरक्षा मांगों के चलते भारतीय डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर के कंपनियों के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस बीच सुबह 11:31 बजे तक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 1.51% चढ़कर 8,998.50 अंक पर पहुंच गया।

मजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) के शेयर करीब 5% की छलांग लगाकर ₹3,322 प्रति शेयर पर पहुंचे। यह बढ़त खास इसलिए है क्योंकि पिछले चार दिनों से इस शेयर में मुनाफावसूली के चलते गिरावट देखी जा रही थी।

डेटा पैटर्न्स (Data Patterns) के शेयर भी करीब 2.5% बढ़कर ₹3,035 पर ट्रेड कर रहे थे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और भारत डायनामिक्स (BDL) के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी रही, जबकि कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) ने 1.7% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया है।

डीसीएक्स इंडिया (DCX India), पारस डिफेंस (Paras Defence) और बीईएमएल (BEML) जैसे शेयर 1% से ज्यादा चढ़े। वहीं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), सोलर इंडस्ट्रीज (Solar Industries), सायेंट डीएलएम (Cyient DLM), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (Astra Microwave Products) में भी मामूली तेजी रही।

हालांकि, जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) समेत कुछ रक्षा शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दिखाता है कि इस सेक्टर में चुनिंदा शेयरों में अभी भी बिकवाली हो रही है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर हालात और गंभीर हो गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे दोनों ओर जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की अपील की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को वह ‘डील’ साइन कर लेना चाहिए था जो मैंने सुझाया था। मानव जीवन का यह नुकसान बेहद शर्मनाक है। साफ कहूं तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने बार-बार कहा है – सबको तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 17, 2025