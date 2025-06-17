Oswal Pumps IPO GMP Today: फिर उछला जीएमपी! पैसा लगाने का आज लास्ट चांस | Allotment Date, Listing Price Prediction

Oswal Pumps IPO GMP Today: पंप बनाने वाली कंपनी ओसवाल पंप्स लिमिटेड (Oswal Pumps Limited) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 1,387.34 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ को रिटेल निवेशकों के अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 1.45 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹890 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 0.81 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹497.34 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

पिछले दो दिनों यानी 16 जून शाम 6 बजे तक के डेटा के मुताबिक Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने इस ऑफर को 0.27 गुना, Non-Institutional Investor (NII) ने 4.50 गुना और Retail Individual Investor (RII) ने 1.12 गुना सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर पिछले दो दिनों में इस आईपीओ को कुल 1.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

ओसवाल पंप्स के आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो इसमें आज तेजी देखने को मिली है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Oswal Pumps IPO Dates

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 13 जून को खुला था जो आज यानी 17 जून 2025 को बंद हो रहा है।

Oswal Pumps IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 584-614 रुपये रखा है और लॉट साइज 24 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,016 रुपये का निवेश करना होगा।

Oswal Pumps IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल यानी बुधवार 18 जून को हो सकता है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited (जिसका नाम पहले Link Intime था) है।

Oswal Pumps IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 60 रुपये है। सोमवार को इसका जीएमपी 56 रुपये था। लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 9.77% के प्रीमियम के साथ ₹674 पर हो सकती है।

