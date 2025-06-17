scorecardresearch
ब्रेंट क्रूड 1.8% चढ़कर $74.51 और WTI 1.9% उछलकर $73.13 प्रति बैरल पर पहुंच गया। बाजार में यह तेजी तेल की आपूर्ति में आने वाले संकट की आशंका के कारण आई है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 11:03 IST

Oil Companies Stocks: मंगलवार, 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए (Everyone should immediately evacuate Tehran!) ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका की संभावित सैन्य भूमिका की अटकलें बढ़ा दी हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की चेतावनी दी थी।

इस घटनाक्रम के बीच, ब्रेंट क्रूड 1.8% चढ़कर $74.51 और WTI 1.9% उछलकर $73.13 प्रति बैरल पर पहुंच गया। बाजार में यह तेजी तेल की आपूर्ति में आने वाले संकट की आशंका के कारण आई है। 

हालांकि भारत की प्रमुख तेल कंपनियां - HPCL, BPCL और IOC ने इस चिंता को नजरअंदाज करते हुए हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है।

आमतौर पर जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो OMC कंपनियों के मार्जिन पर दबाव आता है। बढ़ी हुई इनपुट लागत को ये कंपनियां कंज्यूमर पर पूरी तरह नहीं डाल पातीं, जिससे मुनाफे में गिरावट आती है। इसके उलट, ONGC और Oil India जैसी तेल निकालने वाले कंपनियों को अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत स्थिर रहती है जबकि कीमतें बढ़ जाती हैं।

HPCL Share Price

सुबह 10:52 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.51% या 2 रुपये की तेजी के साथ 397.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.56% या 2.20 रुपये चढ़कर 397.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BPCL Share Price

सुबह 10:54 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.51% या 1.60 रुपये चढ़कर 317.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.51% या 1.60 रुपये चढ़कर 318 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IOC Share Price

सुबह 10:56 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.74% या 1.05 रुपये चढ़कर 142.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.71% या 1.01 रुपये चढ़कर 142.86 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
