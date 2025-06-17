Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के शेयरों में 17 जून को एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। बीएसई पर यह स्टॉक 1.41% टूटकर ₹677 तक पहुंचा, जिससे पिछले चार सत्रों में कुल गिरावट 8% हो गई है। गिरावट का प्रमुख कारण ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।

JLR मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपना EBIT मार्जिन लक्ष्य 10% से घटाकर 5–7% कर दिया है। साथ ही, फ्री कैश फ्लो (FCF) गाइडेंस को 1.8 बिलियन पाउंड से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इस बयान के बाद निवेशकों की धारणा पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ा है।

टाटा मोटर्स के शेयर पर आज अलग-अलग ब्रोकरेज ने अपनी राय दी है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस भी दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि हमने FY27 का अनुमान Neutral रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कि टाटा मोटर्स में अभी कई चुनौतियों है जिसके कारण इसका टारगेट प्राइस ₹690 रुपये है।

एलारा सिक्योरिटीज ने कहा कि FY26 में JLR की वॉल्यूम 5% घट सकती है जिसके कारण ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹734 कर दिया। JLR को 9 गुना पी/ई पर वैल्यू किया गया है, जो पोर्शे (12x) और बीएमडब्ल्यू, ऑडी व मर्सिडीज (5-6x) से कम है।

जेएम फाइनेंशियल ने JLR के FY26 के मार्जिन अनुमान को घटाकर 5.5% और FY27 के मार्जिन अनुमान को घटाकर 6.2% कर दिया है। ब्रोकरेज ने Hold की रेटिंग के साथ ₹705 का टारगेट दिया है।

नुवामा ने कमजोर मांग और JLR व भारत में CV सेगमेंट की धीमी ग्रोथ के चलते ₹670 का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि JLR में ICE मॉडल्स की समाप्ति, चीन में मार्केट शेयर में गिरावट और अमेरिकी टैरिफ का असर दिखेगा।

अरिहंत कैपिटल ने BUY on Dips की सलाह दी और ₹1,070 का टारगेट प्राइस रखा है।

मॉर्गन स्टैनली ने 'Equal-weight' रेटिंग के साथ ₹715 का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक इस बार का डाउनसाइकिल JLR के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है।