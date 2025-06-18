SBI Credit Card Rule Change: अगर आप भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आगामी 15 जुलाई 2025 से बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल बैंक 15 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी SBI Card ने अपने वेबसाइट पर नए नियमों को जारी कर दिया है, जो कार्डधारकों के मंथली बिल पेमेंट और इंश्योरेंस बेनिफिट को सीधा प्रभावित करेगा।

सबसे अहम बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल के मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) से जुड़ा है। अब तक यूजर्स को बकाया राशि का लगभग 2% या 5% भुगतान करके डिफॉल्ट से बच सकते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार, इस न्यूनतम राशि में कई अन्य शुल्क जोड़ दिए गए हैं।

अब मिनिमम अमाउंट ड्यू में शामिल होंगे:

कुल बकाया का 2%



100% जीएसटी



100% ईएमआई बैलेंस



100% फीस और अन्य चार्जेज



100% फाइनेंस चार्ज



ओवरलिमिट अमाउंट (यदि कोई है)

इस बदलाव से कार्डधारकों को हर महीने अधिक भुगतान करना होगा, वरना उन्हें और अधिक ब्याज और पेनाल्टी झेलनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह कदम बैंक की जोखिम प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, जिससे लोन डिफॉल्ट्स को कम किया जा सके।

फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर ब्रेक

15 जुलाई से एसबीआई कार्ड एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम यूजर्स को मिलने वाला 1 करोड़ रुपये तक का कॉम्प्लिमेंटरी एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बंद किया जा रहा है। इसी तरह, प्राइम और पल्स कार्ड पर मिल रहे 50 लाख रुपये तक के कवर को भी खत्म किया जाएगा।

यह सुविधा अब तक बैंक के प्रीमियम कार्डधारकों को अतिरिक्त सुरक्षा देती थी। बीमा लाभ हटाने के पीछे कंपनी ने कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया है, लेकिन यह कदम यूजर्स को प्रभावित करेगा। कार्ड यूजर्स को इन बदलावों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।