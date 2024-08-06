scorecardresearch
Stock Market Closing Bell: बाजार में उतार-चढ़ाव: सेंसेक्स 78,593 पर तो दूसरी ओर निफ्टी 23,992 पर हुआ बंद

Stock Market Closing Bell: बाजार में उतार-चढ़ाव: सेंसेक्स 78,593 पर तो दूसरी ओर निफ्टी 23,992 पर हुआ बंद

मंगलवार को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 6, 2024 16:18 IST

मंगलवार को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 166 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 78,593 पर बंद हुआ। 
वहीं, एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 63 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 23,992 पर बंद हुआ। इंट्राडे कारोबार में यह दिन का उच्चतम स्तर 24,382.6 पर पहुंचा था, जो 1.35 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है।

Also Read: सहारा समूह की कंपनियों की जांच पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? - जानिए

एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र में बाजारों में उछाल

एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र के बाजारों में बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसमें जापान के बाजार क्षेत्र में अग्रणी रहे। निक्केई 225 इंडेक्स 9.87 प्रतिशत उछला, जबकि ब्रॉड बेस्ड टोप्स इंडेक्स 9.95 प्रतिशत तेज हुआ। जापान के शेयर तेजी से रिकवर हुए, क्योंकि पिछली बार निक्केई 225 और टोप्स इंडेक्स 12 प्रतिशत से अधिक गिर गए थे।

अमेरिकी बाजारों में गिरावट

अमेरिका में रात में हुए कारोबार में 30 शेयरों वाला डाओ और एस एंड पी 500 सितंबर 2022 के बाद अपना सबसे खराब सत्र देख रहे थे। डाओ 2.6 प्रतिशत नीचे बंद हुआ, जबकि एस एंड पी 500 में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। नैस्डैक कंपोजिट 3.43 प्रतिशत नीचे आ गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 6, 2024