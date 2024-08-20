Stock Market Closing Bell: मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए, बीएसई सेंसेक्स 378 अंकों की बढ़त के साथ 80,803 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी50 126 अंकों की तेजी के साथ 24,699 पर बंद हुआ।

Also Read: 'सिविल सेवा गुणवत्ता के लिए रेग्युलेटरी सुधार और स्वायत्तता महत्वपूर्ण है’: NK Singh ने BTIndia@100 कार्यक्रम में कहा

advertisement

शेयर अपडेट

30-साझेदारी वाले सेंसेक्स में बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में तेजी देखी गई। दूसरी ओर, एयरटेल, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, और टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट आई।

सेक्टोरल अपडेट

क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक ने सबसे अधिक 1.68 प्रतिशत की वृद्धि की, इसके बाद निफ्टी वित्तीय सेवाएं 1.1 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.81 प्रतिशत बढ़ा।

वैश्विक अपडेट

एशियाई बाजारों में, सियोल और टोक्यो में तेजी रही, जबकि शंघाई और हांगकांग में गिरावट आई। यूरोपीय बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजारों ने सोमवार को सकारात्मक स्थिति में समापन किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 2,667.46 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,802.92 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

रुपये में मजबूती

भारतीय रुपये ने दूसरे सीधे सत्र में 8 पैसे की बढ़त के साथ 83.79 (अनंतिम) के स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बंद हुआ।