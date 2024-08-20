Stock Market Closing Bell: मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market Closing Bell: मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार

एशियाई बाजारों में, सियोल और टोक्यो में तेजी रही, जबकि शंघाई और हांगकांग में गिरावट आई। यूरोपीय बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 17:24 IST
भारतीय शेयर बाजार  मंगलवार को  हरे निशान में बंद हुए,  बीएसई सेंसेक्स 378 अंकों की बढ़त के साथ 80,803 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी50 126 अंकों की तेजी के साथ 24,699 पर बंद हुआ।

शेयर अपडेट 

30-साझेदारी वाले सेंसेक्स में बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में तेजी देखी गई। दूसरी ओर, एयरटेल, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, और टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट आई।

सेक्टोरल  अपडेट 

क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक ने सबसे अधिक 1.68 प्रतिशत की वृद्धि की, इसके बाद निफ्टी वित्तीय सेवाएं 1.1 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.81 प्रतिशत बढ़ा। 

वैश्विक अपडेट 

एशियाई बाजारों में, सियोल और टोक्यो में तेजी रही, जबकि शंघाई और हांगकांग में गिरावट आई। यूरोपीय बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजारों ने सोमवार को सकारात्मक स्थिति में समापन किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 2,667.46 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,802.92 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

रुपये में मजबूती 

भारतीय रुपये ने दूसरे सीधे सत्र में 8 पैसे की बढ़त के साथ 83.79 (अनंतिम) के स्तर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 20, 2024