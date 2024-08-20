scorecardresearch
BT India@100: 'सिविल सेवा गुणवत्ता के लिए रेग्युलेटरी सुधार और स्वायत्तता महत्वपूर्ण है’: NK Singh ने BTIndia@100 कार्यक्रम में कहा

भारत के 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने अपने सत्र के दौरान सार्वजनिक सेवा में निजी क्षेत्र के पेशेवरों के पार्श्व प्रवेश की प्रणाली को भी संबोधित किया।

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 18:30 IST
'सिविल सेवा गुणवत्ता के लिए रेग्युलेटरी सुधार और स्वायत्तता महत्वपूर्ण है’: NK Singh ने BTIndia@100 कार्यक्रम में कहा

पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. Singh ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित BT INDIA@100 कार्यक्रम में "अबकी बार रिफॉर्म द सरकार" सत्र के दौरान नियामक सुधारों और सार्वजनिक सेवा में निजी क्षेत्र के पेशेवरों की लाने की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।

N.K.Singh ने किया अपना अनुभव साझा

उन्होंने कहा, "नियामक को कौन नियंत्रित करेगा?" यह एक स्थायी प्रश्न है, और उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया कि नियामकों के चयन और उनके कार्य करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि जब वे पहले पावर रेगुलेटर के चयन के लिए समिति के अध्यक्ष थे, तब राज्य पावर रेगुलेटर्स की स्वतंत्रता बनाए रखने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंह ने कहा, "राज्य पावर रेगुलेटर्स स्वतंत्रता में कमी के कारण टैरिफ को सही तरीके से तय नहीं कर पा रहे हैं," यह दर्शाते हुए कि स्वतंत्रता की कमी इन संस्थाओं की प्रभावशीलता को कमजोर करती है।

एन. के. सिंह ने विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता पर दिया ज़ोर

सिंह ने नियामकों की स्वायत्तता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "नियामकों की स्वतंत्रता को देखना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है," और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे में बदलाव की आवश्यकता की वकालत की। सत्र के दौरान, सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य प्रमुख नियामक संस्थाओं में निजी क्षेत्र के पेशेवरों की एंट्री के बारे में सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकारी पदों में शामिल करने में चुनौतियाँ हैं, लेकिन पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बिना किसी भेदभाव के निदेशकों और उप निदेशकों की भर्ती शुरू की है।

क्षेत्र की प्रणाली की गहरी समझ होना आवश्यक: एन. के. सिंह

सिंह ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रणाली की गहरी समझ होना आवश्यक है, यह बताते हुए कि केवल डोमेन विशेषज्ञता ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के गवर्नर का पूरी तरह से स्वतंत्र होना एक विदेशी अवधारणा है," और प्रभावी शासन के लिए प्रणाली और ढांचे की जानकारी के साथ संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने नियामक पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने के महत्व को रेखांकित किया, जबकि प्रणाली के कामकाज की समझ बनाए रखना भी आवश्यक है। उनके बयान भारत के नियामक परिदृश्य में व्यापक सुधारों की आवश्यकता का आह्वान करते हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है।

