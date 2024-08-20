scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारजुलाई के लिए अच्छे बिजनेस अपडेट के कारण Allcargo Logistics का स्टॉक 12% बढ़ा

जुलाई के लिए अच्छे बिजनेस अपडेट के कारण Allcargo Logistics का स्टॉक 12% बढ़ा

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जुलाई में उसका LCL (लेस दैन कंटेनर लोड) वॉल्यूम 8.18 लाख घन मीटर रहा, जो महीने-दर-महीने (MoM) 6% और साल-दर-साल (YoY) 5% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2024 13:36 IST

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स (AllCargo Logistics)के शेयरों में 12% की तेजी आई है। 20 अगस्त को सुबह 11:25 बजे, यह स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹66.98 के आसपास 9% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा था।

Also Read: मैक्वेरी ने टीसीएस पर दिया 5700 का टारगेट, क्या इस कंपनी में है खरीदारी का मौका?

advertisement

जुलाई के व्यापार अपडेट 

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जुलाई में उसका LCL (लेस दैन कंटेनर लोड) वॉल्यूम 8.18 लाख घन मीटर रहा, जो महीने-दर-महीने (MoM) 6% और साल-दर-साल (YoY) 5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह वॉल्यूम अगस्त 2022 में दर्ज किए गए अपने सबसे उच्चतम मासिक वॉल्यूम के समान है।

भविष्य की उम्मीदें 

कंपनी का प्रबंधन उम्मीद करता है कि त्यौहारी सीजन के करीब आने के साथ यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है और मल्टीमोडल परिवहन संचालन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन संचालन में विशेषीकृत सेवाएं देती है।

2024 में प्रदर्शन 

2024 में अब तक, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयरों में लगभग 18 % की गिरावट आई है, जो कि बेंचमार्क निफ्टी 50 के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन है, जिसने इस अवधि में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष में, स्टॉक का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा है, जिसमें केवल आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान 27 % से अधिक की बढ़ोतरी की है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 20, 2024