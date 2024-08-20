जुलाई के लिए अच्छे बिजनेस अपडेट के कारण Allcargo Logistics का स्टॉक 12% बढ़ा

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स (AllCargo Logistics)के शेयरों में 12% की तेजी आई है। 20 अगस्त को सुबह 11:25 बजे, यह स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹66.98 के आसपास 9% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा था।

जुलाई के व्यापार अपडेट



कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जुलाई में उसका LCL (लेस दैन कंटेनर लोड) वॉल्यूम 8.18 लाख घन मीटर रहा, जो महीने-दर-महीने (MoM) 6% और साल-दर-साल (YoY) 5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह वॉल्यूम अगस्त 2022 में दर्ज किए गए अपने सबसे उच्चतम मासिक वॉल्यूम के समान है।



भविष्य की उम्मीदें



कंपनी का प्रबंधन उम्मीद करता है कि त्यौहारी सीजन के करीब आने के साथ यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है और मल्टीमोडल परिवहन संचालन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन संचालन में विशेषीकृत सेवाएं देती है।

2024 में प्रदर्शन



2024 में अब तक, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयरों में लगभग 18 % की गिरावट आई है, जो कि बेंचमार्क निफ्टी 50 के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन है, जिसने इस अवधि में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष में, स्टॉक का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा है, जिसमें केवल आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान 27 % से अधिक की बढ़ोतरी की है