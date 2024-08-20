मैक्वेरी ने टीसीएस पर दिया 5700 का टारगेट, क्या इस कंपनी में है खरीदारी का मौका?

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने आईटी दिग्गज TCS पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में टीसीएस का नया टारगेट दिया गया है।

मैक्वेरी ने TCS पर अपने 'आउटपरफॉर्म' कॉल को बनाए रखा और अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को 4,750 रुपये से बढ़ाकर 5,740 रुपये कर दिया; इसका मतलब है कि 28 प्रतिशत की तेजी। यह एकमात्र ब्रोकरेज है जिसने TCS पर 5,000 रुपये से अधिक का टारगेटरखा है।

मैक्वेरी ने कहा कि उसे TCS एआई का सबसे बड़ा बेनेफिशियरी लग रहा है। भले ही TCS अपने कुल राजस्व का केवल 1-1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष R&D पर खर्च करती है, फिर भी यह आँकड़ा काफी बड़ा है, जो प्रति वर्ष $300 मिलियन है।



शेयरों में हुए 12 महीनों में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी?

पिछले 12 महीनों में, TCS के शेयरों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान फ्रंटलाइन निफ्टी 50 इंडेक्स में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।