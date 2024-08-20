scorecardresearch
शेयर बाज़ार

मैक्वेरी ने टीसीएस पर दिया 5700 का टारगेट, क्या इस कंपनी में है खरीदारी का मौका?

मैक्वेरी ने टीसीएस पर अपने 'आउटपरफॉर्म' कॉल को बरकरार रखा और अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर 5,740 रुपये कर दिया, जिससे यह टाटा समूह की कंपनी के लिए 5,000 रुपये से अधिक का लक्ष्य रखने वाली एकमात्र ब्रोकरेज बन गई।

New Delhi, Aug 20, 2024 13:17 IST
मैक्वेरी ने टीसीएस पर दिया 5700 का टारगेट

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने आईटी दिग्गज TCS पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में टीसीएस का नया टारगेट दिया गया है।

मैक्वेरी ने TCS पर अपने 'आउटपरफॉर्म' कॉल को बनाए रखा और अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को 4,750 रुपये से बढ़ाकर 5,740 रुपये कर दिया; इसका मतलब है कि 28 प्रतिशत की तेजी। यह एकमात्र ब्रोकरेज है जिसने TCS पर 5,000 रुपये से अधिक का टारगेटरखा है। 

मैक्वेरी ने कहा कि उसे TCS  एआई का सबसे बड़ा बेनेफिशियरी लग रहा है। भले ही TCS अपने कुल राजस्व का केवल 1-1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष R&D पर खर्च करती है, फिर भी यह आँकड़ा काफी बड़ा है, जो प्रति वर्ष $300 मिलियन है।

शेयरों में हुए 12 महीनों में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी?

पिछले 12 महीनों में, TCS के शेयरों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान फ्रंटलाइन निफ्टी 50 इंडेक्स में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 20, 2024