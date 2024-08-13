scorecardresearch
Stock Market Closing Bell: शेयर बाजार में गिरावट, बाज़ार में रिस्क बढ़ा

भारतीय शेयर बाज़ार में आज Sensex 692.89 अंक या -0.87% लुढ़का और दूसरी ओर Nifty 208.00 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 13, 2024 15:54 IST

ग्लोबल  चिंताओं के बीच भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार (13 अगस्त, 2024) के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। Nifty 0.85% या 208 अंकों की गिरावट के साथ 24,139 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि Sensex 692.89 अंक या 0.87% गिरकर 78,956.03 पर बंद हुआ। 

टॉप गेनर 

इस गिरावट के बीच, कुछ कंपनियों ने लाभ कमाया। Titan Company ने 1.95% की वृद्धि दर्ज की, जबकि Apollo Hospitals में1.44% की वृद्धि हुई। Dr. Reddy's Labs ने 0.93%, Tata Consumer ने 0.68% और HCL Technologies ने 0.60%% का लाभ प्राप्त किया।

टॉप लूजर

वहीं, कुछ कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया। BPCL में -3.61% की गिरावट आई, जबकि HDFC Bank में -3.33% और Sriram Finance में -2.77% की कमी आई। HDFC Life Insurance -2.46% और Tata Motors के शेयर -2.24% नीचे रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 13, 2024