Stock Market Closing Bell: शेयर बाजार में गिरावट, बाज़ार में रिस्क बढ़ा
भारतीय शेयर बाज़ार में आज Sensex 692.89 अंक या -0.87% लुढ़का और दूसरी ओर Nifty 208.00 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ।
ग्लोबल चिंताओं के बीच भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार (13 अगस्त, 2024) के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। Nifty 0.85% या 208 अंकों की गिरावट के साथ 24,139 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि Sensex 692.89 अंक या 0.87% गिरकर 78,956.03 पर बंद हुआ।
टॉप गेनर
इस गिरावट के बीच, कुछ कंपनियों ने लाभ कमाया। Titan Company ने 1.95% की वृद्धि दर्ज की, जबकि Apollo Hospitals में1.44% की वृद्धि हुई। Dr. Reddy's Labs ने 0.93%, Tata Consumer ने 0.68% और HCL Technologies ने 0.60%% का लाभ प्राप्त किया।
टॉप लूजर
वहीं, कुछ कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया। BPCL में -3.61% की गिरावट आई, जबकि HDFC Bank में -3.33% और Sriram Finance में -2.77% की कमी आई। HDFC Life Insurance -2.46% और Tata Motors के शेयर -2.24% नीचे रहे।