Suzlon Energy का अगला टारगेट 100 रूपये?

सैंक्टम वेल्थ के हेड डेरिवेटिव्स और टेक्निकल आदित्य अग्रवाल ने कहा, "सुजलॉन के लिए कुल मिलाकर लंबी अवधि का ढांचा सकारात्मक दिखता है और स्टॉक में अगले कुछ महीनों में 94/102 रुपये के स्तर की ओर बढ़ने की क्षमता है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 13, 2024 15:25 IST
मंगलवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर हासिल किया
मंगलवार को Suzlon Energy के शेयरों ने 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर हासिल किया। मल्टीबैगर स्टॉक ने 5% की बढ़त के साथ 84.40 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंचकर आज 1.12 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप को पार कर लिया। 

ये शेयर अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये इस बात का भी संकेत है कि इस शेयर में अभी भी मोमेंटम है। चार्ट पर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक ओवरबॉट है और इसका (RSI) 80.3 पर है।

पिछले एक साल में यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 337% ऊपर चढ़ चुका है। मल्टीबैगर स्टॉक एक साल में 309% बढ़ा है और तीन साल में 1284% की बढ़त हासिल की है। सैंक्टम वेल्थ के हेड डेरिवेटिव्स और टेक्निकल आदित्य अग्रवाल ने कहा, "सुजलॉन के लिए कुल मिलाकर लंबी अवधि का ढांचा सकारात्मक दिखता है और स्टॉक में अगले कुछ महीनों में 94/102 रुपये के स्तर की ओर बढ़ने की क्षमता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
