scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL के शेयरों में 51% की गिरावट हो सकती है, किसने दिया रेड सिग्नल?

RVNL के शेयरों में 51% की गिरावट हो सकती है, किसने दिया रेड सिग्नल?

एंटिक ने कहा कि वित्त वर्ष 22 तक आरवीएनएल का राजस्व असाधारण रूप से मजबूत रहा है। लेकिन वित्त वर्ष 23-25 के दौरान वार्षिक रेवेन्यु काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 13, 2024 15:11 IST
RVNL ने पिछली तिमाही में बिक्री में 27% की गिरावट और प्रॉफिट में 35% की गिरावट दर्ज की थी
RVNL ने पिछली तिमाही में बिक्री में 27% की गिरावट और प्रॉफिट में 35% की गिरावट दर्ज की थी

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के जून तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि उसने पीएसयू रेलवे स्टॉक पर 'सेल' कॉल दी है और स्टॉक में करीब 51% की गिरावट का अनुमान जताया है। 

Also Read: Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा

advertisement

आरवीएनएल के रिजल्ट्स

दरअसल हाल ही में आरवीएनएल के रिजल्ट्स आए थे। जो बेहद खराब थे। आरवीएनएल ने पिछली तिमाही में बिक्री में 27 प्रतिशत की गिरावट और प्रॉफिट में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की थी। एंटिक ने कहा कि वित्त वर्ष 22 तक आरवीएनएल का राजस्व असाधारण रूप से मजबूत रहा है। लेकिन वित्त वर्ष 23-25 के दौरान वार्षिक  रेवेन्यु काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है। पिछले दो वर्षों में ऑर्डर बुक काफी हद तक एक जैसी रही है इसमें कुछ नया नहीं है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 13, 2024