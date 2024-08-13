scorecardresearch
Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटा

इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका के मुद्रास्फीति आंकड़ों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 13, 2024 14:31 IST

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जब सेंसेक्स दोपहर के बाद तेजी से गिरकर 78,942.25 अंक पर पहुंच गया। इस गिरावट में सेंसेक्स 706.67 अंक या 0.89% गिर गया। इसी प्रकार निफ्टी भी 24,131 अंक पर आ गया, जो 216 अंक या 0.89% की गिरावट है।

इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका के मुद्रास्फीति आंकड़ों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव है। इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। अन्य ज्यादातर ब्रोडर मार्केट इंडेक्स भी तेजी से गिरे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
