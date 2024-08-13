FirstCry के शेयरों ने किया शानदार बाजार डेब्यू, NSE पर ₹651 प्रति शेयर पर 40% प्रीमियम पर लिस्टेड

भारत के प्रमुख बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म FirstCry की मूल कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयरों ने मंगलवार, 13 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों पर शानदार शुरुआत की। इस शेयर ने अपने आईपीओ मूल्य पर 40% प्रीमियम पर लिस्टिंग की।



कैसी रही लिस्टिंग?



FirstCry के शेयरों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹651 पर शुरुआत की, जो कि इसके आईपीओ मूल्य ₹465 प्रति शेयर से ₹186 या 40% अधिक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर, यह शेयर ₹625 पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग से पहले, FirstCry के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹84 था।

ओवरसब्सक्राइब आईपीओ



₹4,193.7 करोड़ का आईपीओ, जो 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, ने निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की। यह मुद्दा कुल मिलाकर 12.22 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) का हिस्सा 19.30 गुना सब्सक्राइब हुआ।

रिटेल श्रेणी में 2.3 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की श्रेणी में 4.7 गुना सब्सक्रिप्शन देखा गया।

एंकर निवेशक



आईपीओ से पहले, FirstCry ने 71 एंकर निवेशकों से ₹1,885.8 करोड़ जुटाए, जिनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, सिंगापुर सरकार, एडीआईए, और गोल्डमैन सैक्स जैसे प्रमुख नाम शामिल है।

कंपनी इस पैसे से"बेबीहग" और "फर्स्टक्राई" ब्रांडों के तहत नए आधुनिक स्टोर स्थापित करेगी और नए बाजार तलाशेगी।