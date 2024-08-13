scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारFirstCry के शेयरों ने किया शानदार बाजार डेब्यू, NSE पर ₹651 प्रति शेयर पर 40% प्रीमियम पर लिस्टेड

FirstCry के शेयरों ने किया शानदार बाजार डेब्यू, NSE पर ₹651 प्रति शेयर पर 40% प्रीमियम पर लिस्टेड

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर, यह शेयर ₹625 पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग से पहले, FirstCry के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹84 था। 

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 13, 2024 12:39 IST
FirstCry के शेयरों ने किया शानदार बाजार डेब्यू, NSE पर ₹651 प्रति शेयर पर 40% प्रीमियम पर लिस्टेड

भारत के प्रमुख बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म FirstCry की मूल कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयरों ने मंगलवार, 13 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों पर शानदार शुरुआत की। इस शेयर ने अपने आईपीओ मूल्य पर 40% प्रीमियम पर लिस्टिंग की।

Also Read: Unicommerce eSolutions और FirstCry के शेयर 13 अगस्त को होंगे लिस्ट, 8 अगस्त तक IPO के आवेदन के लिए खुला था

advertisement

कैसी रही लिस्टिंग?

FirstCry के शेयरों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹651 पर शुरुआत की, जो कि इसके आईपीओ मूल्य ₹465 प्रति शेयर से ₹186 या 40% अधिक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर, यह शेयर ₹625 पर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग से पहले, FirstCry के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹84 था। 

ओवरसब्सक्राइब आईपीओ

₹4,193.7 करोड़ का आईपीओ, जो 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, ने निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की। यह मुद्दा कुल मिलाकर 12.22 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) का हिस्सा 19.30 गुना सब्सक्राइब हुआ।

रिटेल श्रेणी में 2.3 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की श्रेणी में 4.7 गुना सब्सक्रिप्शन देखा गया।

एंकर निवेशक

आईपीओ से पहले, FirstCry ने 71 एंकर निवेशकों से ₹1,885.8 करोड़ जुटाए, जिनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, सिंगापुर सरकार, एडीआईए, और गोल्डमैन सैक्स जैसे प्रमुख नाम शामिल है।
कंपनी इस पैसे से"बेबीहग" और "फर्स्टक्राई" ब्रांडों के तहत नए आधुनिक स्टोर स्थापित करेगी और नए बाजार तलाशेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 13, 2024