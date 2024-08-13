Unicommerce eSolutions और FirstCry के शेयर 13 अगस्त को होंगे लिस्ट, 8 अगस्त तक IPO के आवेदन के लिए खुला था

Unicommerce eSolutions Limited और FirstCry की पेरेंट कंपनी Brainbees Solutions Ltd के शेयर आज यानी 13 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। दोनों इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 6 से 8 अगस्त तक ओपन थे। तीन दिन में यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस का IPO टोटल 168.35 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह इश्यू 130.99 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) में 138.75 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटगरी में 252.46 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस का IPO तीन दिन में टोटल 12.22 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह इश्यू 2.31 गुना, QIB में 19.30 गुना और NII कैटगरी में 4.68 गुना सब्सक्राइब हुआ।

1. यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड : इश्यू ₹276.57 करोड़ का था

यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड का ये इश्यू टोटल ₹276.57 करोड़ का था। इसके लिए कंपनी ₹276.57 करोड़ के 25,608,512 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।

मैक्सिमम 1794 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते थे रिटेल निवेशक

यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड ने IPO का प्राइस बैंड ₹102-₹108 तय किया था। ऐसे में रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 138 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते थे। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹108 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते, तो इसके लिए ₹14,904 इन्वेस्ट करने होते। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1794 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते थे। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,752 इन्वेस्ट करने होते।

ग्रे मार्केट में यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस का प्रीमियम 63.89%

लिस्टिंग से पहले यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस का शेयर ग्रे मार्केट में 63.89% यानी ₹69 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹108 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹177 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस की स्थापना फरवरी 2012 में हुई थी

यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड की स्थापना फरवरी 2012 में हुई थी, जो सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (SaaS) प्लेटफार्म, ब्रांड्स, सेलर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेज करती है। यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस लिमिटेड में ई कॉमर्स प्लेटफार्म स्नैपडील और सॉफ्टबैंक का निवेश है।

2. ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड : इश्यू ₹4,193.73 करोड़ का था

ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड का ये इश्यू टोटल ₹4,193.73 करोड़ का था। इसके लिए कंपनी ₹1,666 करोड़ के 35,827,957 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹2,527.73 करोड़ के 54,359,733 शेयर बेच रहे हैं।

मैक्सिमम 416 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते थे रिटेल निवेशक

ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹440-₹465 तय किया था। ऐसे में रिटेल निवेशक इस IPO के लिए मिनिमम 1 लॉट यानी 32 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते थे। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹465 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते, तो इसके लिए ₹14,880 इन्वेस्ट करने होते। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 416 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते थे। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,440 इन्वेस्ट करने होते।