scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSri Lotus Developers IPO: शाहरुख और अमिताभ वाली कंपनी ला रही IPO, जानिए कब और कैसे मिलेगा पैसा लगाने का मौका

Sri Lotus Developers IPO: शाहरुख और अमिताभ वाली कंपनी ला रही IPO, जानिए कब और कैसे मिलेगा पैसा लगाने का मौका

Sri Lotus Developers IPO: शेयर बाजार में निवेश के लिए नया आईपीओ आने वाला है। इस कंपनी में शाहरुख खान और अमिताब बच्चन ने भी इन्वेस्ट किया है। आइए, इस आईपीओ के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2025 12:33 IST
IPO Alert
बॉलीवुड स्टार्स के निवेश वाली कंपनी को आईपीओ की मंजूरी

शाहरुख और अमिताभ वाली कंपनी ला रही IPO, जानिए कब और कैसे मिलेगा पैसा लगाने का मौका

अगर आप शेयर बाजार में कमाई का कोई नया मौका तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड (Sri Lotus Developers and Realty Ltd IPO) नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ ला रही है। इस कंपनी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे सितारों ने भी पैसे लगाए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सितारों की चमक से चमका IPO

खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान ने इस कंपनी में 10.1 करोड़ रुपये और अमिताभ बच्चन ने 10 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। इनके अलावा ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ और राजकुमार राव जैसे कई बड़े सितारे भी इस कंपनी में पैसे लगा चुके हैं। ऐसे में यह IPO बहुत चर्चा में है। माना जा रहा है कि इसमें निवेशकों की भीड़ लग सकती है।

कब खुलेगा IPO?

यह आईपीओ 30 जुलाई 2025 को खुलेगा और 1 अगस्त 2025 को बंद हो जाएगा।  इसके बाद 4 अगस्त को शेयर अलॉट होंगे और 6 अगस्त को यह शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि प्रति शेयर कीमत कितनी होगी यानी प्राइस बैंड क्या रहेगा।

कंपनी क्या काम करती है?

श्री लोटस डेवलपर्स मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी है। यह खासतौर पर लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी मकानों और ऑफिस के प्रोजेक्ट बनाती है। कंपनी साल 2015 में शुरू हुई थी और इसका फोकस मुंबई के वेस्टर्न एरिया जैसे अंधेरी, विले पार्ले, बांद्रा वगैरह में हाई-एंड प्रोजेक्ट्स पर है। इस समय कंपनी के पास करीब 0.93 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।

IPO से आए पैसे कहां लगेंगे?

कंपनी इस आईपीओ से करीब 792 करोड़ रुपये जुटाएगी और इसमें से 550 करोड़ रुपये अपनी तीन सब्सिडियरी कंपनियों Richfeel Real Estate, Dhyan Projects और Tryksha Real Estate में लगाएगी। ये पैसा तीन प्रोजेक्ट्स Amalfi, The Arcadian और Varun की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी पैसा कंपनी अपने दूसरे खर्चों में लगाएगी।

इस IPO से कौन संभाल रहा है काम?

इस IPO को मैनेज करने की जिम्मेदारी Motilal Oswal Investment Advisors को मिली है। KFin Technologies इसका आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 23, 2025