Newsशेयर बाज़ारSPARC Share: टेस्ट में फेल होते ही गिर गया फार्मा शेयर, आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं ये स्टॉक

SPARC Share: टेस्ट में फेल होते ही गिर गया फार्मा शेयर, आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं ये स्टॉक

Pharma Stock: आज के ट्रेडिंग सेशन में फार्मा शेयर SPARC फोकस में रहा। कंपनी के स्टॉक 20 फीसदी गिर गए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 16:37 IST
SPARC shares: Sun Pharma disclosed that the Phase 2 trials for psoriasis included 263 participants and were conducted as randomised, double-blind, placebo-controlled studies.
SPARC Share Price: 4 जून 2025 के ट्रेडिंग सेशन में फॉर्मा कंपनी सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड (SPARC) के शेयर फोकस में रहे। कंपनी के शेयर 20 फीसदी से ज्यादा गिर गए। स्टॉक ₹156.14 के भाव पर बंद हुआ है। शेयर में हो जारी बिकवाली के कारण स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है। 

शेयर में क्यों आई गिरावट? 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि  स्पार्क की मेडिसिन  SCD-044 (Vibozilimod) दूसरे स्टेज के ट्रायल में फेल हो गई है। यह दवा दोनों ही ट्रायल में अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाई। ऐसे में कंपनी इस दवा को नेक्सट ट्रायल के लिए नहीं बढ़ाएगी। 

कंपनी की इस जानकारी के बाद स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के शेयर इंट्रा-डे में ₹156.50 के लोअर लेवल पर पहुंच गए। शेयर में आई गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 5,096.61 करोड़ रुपये हो गया है।

इस बीमारी के लिए डेवलप हो रही थी दवा

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मेडिसिन  सोरायसिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए डेवलप किया जा रहा था। अब दवा दोनों ट्रायल में फेल हो गई है। इसके बाद कंपनी ने SCD-044 के लिए एटॉपिक डर्मेटाइटिस के स्टडी को बंद करने का फैसला लिया है। 

सन फार्मा के ग्लोबल स्पेशियलिटी डेवलपमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मारेक होंचारेंको ने ट्रायल पेल होने पर निराशा जताई है। 

कंपनी ने बताया कि सोरायसिस के सेकेंड ट्रायल में 63 प्रतिभागी शामिल थे। वहीं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस की स्टडी में 250 प्रतिभागी शामिल थे। इस ट्रायल के फेल होने के बाद फार्मा इंडस्ट्री के सामने नई दवाई बनाने की चुनौति खड़ी हो गई है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (SPARC Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर साल 2025 में अब तर 21 फीसदी गिरा है। वहीं, एक साल में शेयर में 22 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, स्टॉक ने 3 साल में 28 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 4, 2025