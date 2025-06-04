ऐसी दीवानगी! आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जीतते देखने के लिए दूल्हे ने रोकी अपनी शादी की रस्में, देखें वीडियो
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतते देखने के लिए एक दूल्हे ने अपनी शादी की रस्में बीच में ही रोक दी। आरसीबी ने मंगलवार, 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रनों से हराया था।
बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइज़ ने अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया, वहीं देश भर में कई दर्शक भी आरसीबी के जीतने के बाद खुशी से झूम उठे। इसी बीच एक आरसीबी फैन ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए कुछ ऐसा किया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने अन्य मेहमानों के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए अपनी शादी की रस्में रोक दीं।
वीडियो यहां देखें:
मैच में वापसी करते हुए, पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवरों में 190/9 का अच्छा स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली ने 43 (35) रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 24 (10) रन की तेज़ पारी खेली। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह (3/40) और काइल जैमीसन (3/48) ने तीन-तीन विकेट लिए।
दूसरी पारी में, पीबीकेएस 20 ओवरों में 184/7 रन पर सीमित हो गई, जिसमें शशांक सिंह की 61* (30) की वीरतापूर्ण पारी व्यर्थ हो गई। आरसीबी के लिए क्रुणाल पांड्या (2/17) और भुवनेश्वर कुमार (2/38) ने दो-दो विकेट लिए, जबकि पूर्व को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
आरसीबी आखिरकार अपने फैन्स की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रही और उन्हें आईपीएल ट्रॉफी भेंट की। आरसीबी की जीत के करीब पहुंचने पर विराट कोहली बेहद भावुक दिखे , और वह बाउंड्री लाइन पर रोते हुए अपने आंसू रोकते नजर आए।