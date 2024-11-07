scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹50 का शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा! कर्ज मुक्त है कंपनी

₹50 का शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा! कर्ज मुक्त है कंपनी

फैब्रिक का उत्पादन करने वाली स्मॉल कैप कंपनी Fiberweb (India) Ltd में लगातार दूसरे दिन भी बंपर तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को शेयर इंट्रा डे के दौरान 5 प्रतिशत तक उछलकर 53 रुपए प्रति शेयर के भाव पहुंच गया। वहीं बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में शेयरों ने जबरदस्त उछाल मारी और BSE पर 10% के अपर सर्किट देखने को मिला। आइये स्टॉक में तेजी के कारणों के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 13:20 IST

फैब्रिक का उत्पादन करने वाली स्मॉल कैप कंपनी Fiberweb (India) Ltd में लगातार दूसरे दिन भी बंपर तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को शेयर इंट्रा डे के दौरान 5 प्रतिशत तक उछलकर 53 रुपए प्रति शेयर के भाव पहुंच गया। वहीं बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में शेयरों ने जबरदस्त उछाल मारी और BSE पर 10% के अपर सर्किट देखने को मिला। आइये स्टॉक में तेजी के कारणों के बारे में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल Fiberweb (India) Limited के शेयरों में तेजी Q2 FY25 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की घोषणा के बाद आए हैं। जहां कंपनी की आय में 3% QoQ और 21.4% YoY की वृद्धि देखी गई, जो अब ₹25 करोड़ पर पहुंच चुकी है, जो पिछले साल Q2 FY24 के ₹20.6 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है। इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹3.5 करोड़ रहा, जो Q2 FY24 के ₹1.3 करोड़ की तुलना में लगभग 169.2% की साल दर साल बढ़ोतरी दिखाता है।

बिजनेस मॉडल

985 में स्थापित Fiberweb (India) Limited एक 100% एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट (EOU) है जो स्पन-बॉन्ड पॉलीप्रोपलीन नॉनवोवन रोल गुड्स और प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है। कंपनी की शुरुआत जर्मन मशीनरी के इस्तेमाल से इंजेक्शन-मोल्डेड, ब्लो-मोल्डेड, और रोटो-मोल्डेड उत्पादों के निर्माण और निर्यात से हुई थी। इसके प्रोडक्ट्स में कचरा बैग और कैरियर बैग भी शामिल थे। धीरे-धीरे Fiberweb ने नॉनवोवन फैब्रिक्स का उत्पादन भी शुरू कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग का सामना कर रहे हैं।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

सितंबर 2024 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक Fiberweb (India) Limited में प्रमोटर्स की 46.33% हिस्सेदारी है। वहीं रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 53.48% है जबकि Domestic Institutional Investors (DII) का हिस्सा सिर्फ 0.19% है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 7, 2024