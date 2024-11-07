scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTrent Q2 Results के बाद शेयरों में भारी गिरावट

Trent Q2 Results के बाद शेयरों में भारी गिरावट

कंपनी ने एक्सचेंज पर तिमाही नतीजों का एलान कर दिया है। कंपनी का सालाना आधार पर मुनाफा बढ़ा है। लेकिन स्टॉक में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 12:52 IST
कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा 45.8% बढ़कर 423 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं एक साल पहले समान तिमाही में मुनाफा 290 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू भी 39 प्रतिशत बढ़कर ₹4,157 करोड़ आया है। जबकि एक साल पहले समान तिमाही में रेवेन्यू ₹2,982 करोड़ रुपए था।

आपका बता दें कि स्टॉक अपने हाई ₹8,345 से करीब 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

Trent Limited के चेयरमैन नोएल एन टाटा

इस मौके पर Trent Limited के चेयरमैन नोएल एन टाटा ने कहा कि कंज्यूमर की डिमांड फ्लैट है। इसके साथ ही मौसमी प्रभाव ने यह सुनिश्चित किया कि रिटेल बिजनेसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में, हमारी टीम ने Q2 में ब्रांड्स, कॉन्सेप्ट्स, कैटेगोरीज़ और चैनल्स के जरिए से मजबूत परिणाम दिए हैं। ब्रांड्स बनाने और एक शुद्ध रूप से डायरेक्ट-टू-कस्टमर बिजनेस जैसे हमारे पास जो बाजार अवसर है, जो काफी बड़े है। हम अपनी विस्तार योजना को जारी रखते हुए अपने स्टोर की उपस्थिति को और गहरा करने के प्रयास में हैं, ताकि हम ग्राहकों के और करीब और अधिक सुविधाजनक हो सकें। इसके अतिरिक्त हम ग्रोथ के नए रास्ते भी तलाश रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने हाल ही में UAE में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय Zudio स्टोर और भारत में ज़ूडियो ब्यूटी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
