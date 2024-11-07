स्कोडा इंडिया ने कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप में अपनी नवीनतम पेशकश, काइलैक को अनवील किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹7.89 लाख (एक्स-शोरूम) है। ये एसयूवी टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू को टक्कर देगी। काइलैक के लिए बुकिंग 2 दिसंबर को शुरू होगी, और 17 जनवरी, 2025 को दिल्ली में भारत मोबिलिटी एक्सपो के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन निर्धारित किए गए हैं।

काइलैक डिज़ाइन

काइलैक एक अलग डिज़ाइन भाषा के साथ आता है जिसमें 3,995 मिमी की लंबाई, 1,783 मिमी की चौड़ाई और 1,619 मिमी की ऊँचाई शामिल है, जो इस वर्ग में एक प्रतिस्पर्धी रुख प्रदान करता है। कार 2566 मिमी के व्हीलबेस पर चलती है और 189 मिमी की व्यावहारिक ग्राउंड क्लीयरेंस का दावा करती है, जो भारतीय सड़क स्थितियों के लिए आदर्श है। अंदर, 446 लीटर का बूट स्पेस पीछे की सीटों को मोड़ने पर 1,265 लीटर तक बढ़ सकता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।

आधुनिक इंटीरियर

काइलैक की सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक है इसका आधुनिक इंटीरियर जिसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का डिजिटल एमआईडी, वायरलेस चार्जिंग और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए छह-तरफ़ा पावर-एडजेस्टेबल सीटें जैसे तकनीकी अपग्रेड हैं। सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अपने सेगमेंट में नए मानक स्थापित करना है।

हुड के नीचे, काइलैक में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन है, जो 115 हॉर्सपावर और 178 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। खरीदारों के पास मैन्युअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है, लेकिन वर्तमान में कोई अतिरिक्त इंजन वेरिएंट उपलब्ध नहीं है आकर्षण को और बढ़ाते हुए, स्कोडा ने काइलाक के सिग्नेचर शेड के रूप में एक नया ऑलिव गोल्ड रंग पेश किया है।

स्कोडा का लक्ष्य भारत भर में अपने सेवा नेटवर्क का विस्तार करना है, जो 2025 तक 260 से बढ़कर 350 टचपॉइंट तक पहुंच जाएगा। अपने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, उन्नत सुविधाओं और मजबूत बिक्री के बाद की योजना के साथ, काइलैक भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में एक मजबूत दावेदार बनने के लिए तैयार है।