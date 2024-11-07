scorecardresearch
अब ये गुजराती बनेगा अमेरिकी CIA का अगला बॉस

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 13:01 IST

डोनाल्ड ट्रंप ने कांटे की टक्कर वाले चुनाव में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में विजयी वापसी की है। आने वाले हफ्तों में राष्ट्रपति-चुनाव अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।

इस दौड़ में सबसे आगे हैं कश्यप 'काश' पटेल। कश्यप पटेल अमेरिका की शक्तिशाली विदेशी खुफिया एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि, उनकी नियुक्ति सीनेट की पुष्टि के बाद ही अंतिम रूप से हो सकती है, जो रिपब्लिकन के बहुमत हासिल करने के बाद बहुत मुश्किल नहीं लगता। अगर पटेल सीनेट का वोट हासिल करने में विफल रहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य नियुक्त किए जाने की संभावना है।

पटेल का प्रारंभिक जीवन और करियर

पटेल ने अल-कायदा, आईएसआईएस और अन्य आतंकी समूहों से जुड़े अपराधियों के सफल अभियोजन की देखरेख की। उन्होंने संयुक्त विशेष अभियान कमान के लिए डीओजे संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम किया और कई प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाइयों के साथ मिलकर "उच्च मूल्य वाले आतंकवादी लक्ष्यों के खिलाफ सहयोगात्मक वैश्विक लक्ष्यीकरण अभियान चलाने" के लिए काम किया।

पटेल के करियर ने तब एक निर्णायक मोड़ लिया जब उन्हें हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के तत्कालीन प्रमुख डेविन नून्स ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच का नेतृत्व करने के लिए भर्ती किया। पटेल के "नून्स मेमो" ने मामले को संभालने वाली एफबीआई की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया और व्यापक ध्यान आकर्षित किया, और ट्रम्प द्वारा इसका खूब स्वागत किया गया जिससे रिपब्लिकन हलकों में पटेल की प्रतिष्ठा बढ़ी।

25 फरवरी, 1980 को न्यूयॉर्क में पूर्वी अफ्रीका से आए भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर जन्मे पटेल की जड़ें गुजरात के वडोदरा में हैं। उनके माता-पिता 1970 के दशक में अमेरिका चले गए थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय कानून में सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले उन्होंने रिचमंड विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपना करियर मियामी में एक पब्लिक डिफेंडर के रूप में शुरू किया, जहाँ उन्होंने हत्या, ड्रग तस्करी और वित्तीय अपराधों सहित उच्च-दांव वाले मामलों को संभालने में लगभग नौ साल बिताए।

Nov 7, 2024