ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद दी 3 बड़ी जानकारी - 29 जनवरी को रडार पर रहेगा शेयर

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 28, 2026 16:49 IST

ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) ने आज बाजार बंद होने के बाद निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके कारण से स्टॉक अब गुरुवार 29 जनवरी को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

247.39 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक के बाद एक तीन बड़ी जानकारी दी है। 

पहला- कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में बोर्ड ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी के अपडेट को मंजूरी दी है।

दूसरा- बोर्ड मेंबर्स ने पावना इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी, Pavna SMC Private Limited के इक्विटी शेयरों में ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) के निवेश को सब्सक्रिप्शन मनी के रूप में मंजूरी दी है।

तीसरा- कंपनी के बोर्ड ने शंतनु जैन को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। 

फाइलिंग में मिली जानकारी के मुताबिक Pavna SMC Private Limited ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ी है और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल सेक्टर (ICE व EV) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण करना है, साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल उपयोग के लिए कपबोर्ड/डोर लॉक हार्डवेयर, एयरोस्पेस, मेडिकल आदि क्षेत्रों के लिए भी उत्पाद विकसित करना है।

इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी अपना नया बिजनेस शुरू करेगी। अधिग्रहण प्रक्रिया 31 मार्च 2026 या उससे पहले पूरी होने की संभावना है। इसमें Pavna Industries Limited की 80% और Smartchip Microelectronics Corp की 20% हिस्सेदारी होगी।

Pavna Industries Share Price

कंपनी ने का शेयर आज बीएसई पर 0.56% या 0.10 रुपये टूटकर 17.73 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर स्टॉक 1.73% या 0.31 रुपये टूटकर 17.66 रुपये पर बंद हुआ।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
